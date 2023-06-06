Российского спортсмена жёстко наказали за «лайки». Так даже с Карякиным не поступали

Международный союз велосипедистов отстранил российского велогонщика Савелия Лаптева от соревнований. 18-летний спортсмен, выступавший на международных стартах в нейтральном статусе, теперь этого статуса лишён. За активность в социальных сетях, выражавшуюся в «лайках» под некоторыми постами.

UCI – не первая федерация, которая наказала российского спортсмена из-за несоблюдения специальных правил участия наших атлетов в турнирах. На недавно завершившийся чемпионат мира по тхэквондо по той же причине не пустили олимпийских чемпионов Максима Храмцова и Владислава Ларина. Они тоже, по утверждению анонимных источников, «что-то где-то лайкнули».

Ничего необычного в нынешних реалиях. Российских спортсменов уже не раз пропускали через специальные фильтры, но если раньше это были якобы антидопинговые фильтры, то теперь – политические.

Ну вот представьте ситуацию – 18-летний парень в современном мире. Конечно, у него есть соцсети, которые он постоянно просматривает. Где-то ставит реакции, где-то нет. Скажете, что в 18 лет парень абсолютно всё понимает, отдаёт отчёт своим действиям? Ошибаетесь.

Было много примеров, когда более взрослые спортсмены и даже тренеры выкладывали посты с контентом, который можно было толковать двояко или ставили лайки под резкими политическими высказываниями. Спрашиваешь – зачем? А в ответ – да я не лайкал ничего, просто листал ленту.

В принципе, тоже ничего необычного. Кроме разве что того, что никакой свободы, абсолютно никакой по отношению к российским спортсменам не допускается. Это Новаку Джоковичу можно правду говорить – он не боится говорить своё мнение, крутой парень!

Да и огромному числу спортсменов из других стран можно спокойно лайкать и восторженно комментировать посты с призывом агрессии по отношению к русским. И ничего им за это не будет. Это нормально. Они хотят высказывать свою позицию – пусть высказывают. Это честно.

Это было бы действительно нормально и честно, если бы такое же отношение было ко всем спортсменам вне зависимости от национальности. Но ведь такого же нет.

Россиян делят на тех, кого можно куда-то пускать, и на тех, кого – ни в коем случае. И не все наши федерации поступают так, как федерация фехтования, руководство которой заявило, что не позволит сортировать спортсменов: если допускать, то всех, если не допускать – то никого.

И не все наши спортсмены столь же принципиальны, как Сергей Карякин. Справедливости ради Международная федерация шахмат предложила российскому гроссмейстеру уайлд-кард на Кубок мира в Баку, прекрасно зная о его политической позиции. Понятно, что это был почти беспроигрышный вариант, но вдруг Сергей согласился бы сыграть? Его не пропускали через фильтры, чтобы понять, заслуживает он играть на турнире или лайки кому-то ставит.

А эти фильтры скоро мысли улавливать будут. Но должна же быть какая-то гордость. Как решить этот вопрос? Просто. Кто хочет выступать за Россию – будет выступать в России. Кто хочет просто выступать – пусть выступает за другую страну. Не нужно чинить препятствий, отбывать какие-то карантины. И главное – не нужно хейтить. Каждый делает свой выбор сам.

Всё равно всех хотят поделить на чистых и запятнанных. Лучше уж до этого не доводить.