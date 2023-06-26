«Всё, что мы построили — наследие». Почему в России не переживают из-за отмены Универсиады

Чемпионат мира по волейболу, финал футбольной Лиги чемпионов, Молодёжный чемпионат мира по хоккею – всего этого Россия лишилась в феврале 2022 года. Осталась наша страна и без другого особого турнира – Универсиады в Екатеринбурге. Однако Всемирным студенческим играм быстро нашли альтернативу – был создан Международный фестиваль университетского спорта. Собрали для вас всё, что нужно знать об этом турнире.

Отмена Универсиады-2023

В отличие от остальных международных турниров, решение по Универсиаде, которая должна была состояться с 1 по 19 августа, принималось долго. Лишь в конце апреля Международная федерация студенческого спорта (FISU) решила не проводить соревнования в Екатеринбурге. И если другие крупные спортивные события были перенесены из России и проведены в других странах, летняя Универсиада-2023 была просто отменена, а столица Урала сохранила за собой возможность проведения турнира в следующие годы.

Универсиада всё равно пройдёт в Екатеринбурге? «Это не перенос из Екатеринбурга». В дирекции Универсиады объяснили решение FISU

К Универсиаде в Екатеринбурге готовились очень серьёзно: построили более пяти больших новых объектов, в том числе деревню спортсменов, а также модернизировали несколько уже имеющихся спортивных сооружений. В честь предстоящего события в городе даже назвали улицу.

«Были мысли переименовать улицу Универсиады, – сказал руководитель Дирекции Международного фестиваля университетского спорта — 2023 Александр Чернов. – Всё то, что мы построили и сделали, – это наследие. Но Универсиаду не отменили, а перенесли, поэтому пока ответа на этот вопрос нет, но он активно обсуждается. Мы внутри пытаемся понять, как соблюсти логику, ведь действительно Универсиады нет, а улица Универсиады – есть. Но не исключаем, что можем поменять название улицы на Фестивальную, Студенческую, Молодёжную, Спортивную. В общем, что-нибудь придумаем».

Как сказалась на Екатеринбурге отмена Универсиады

Несмотря на то что на момент отмены Всемирных студенческих игр часть объектов ещё не была достроена, организаторы не испытали финансовых проблем. Наоборот, из этого даже сумели извлечь выгоду и сэкономить.

«Парадоксальным образом получилась большая экономия без ущерба качеству и без серьёзного сокращения программы, – признался Чернов. – Дело в том, что по требованию Международной федерации студенческого спорта нам вменялись требования, которые стоили ой как дорого. Тратить на это денег нам не хотелось, но мы были обязаны, потому что был действующий контракт. Сейчас таких обременений у нас нет. Атлеты и зрители, которые будут участвовать в нашем фестивале, снижение уровня финансирования не почувствуют. Объекты достраивались так, как было задумано изначально.

На каких требованиях FISU сэкономили? Проживание семьи FISU, вип‑гостей, их трансфер. Должен был быть представлен огромный флот персональных автомобилей, сим‑карты для представителей FISU. Там есть огромный райдер из подобных небольших вещей».

Кто приедет на Международный фестиваль студенческого спорта

В октябре 2022 года вместо Всемирных студенческих игр в Екатеринбурге официально решили провести Международный фестиваль студенческого спорта (МФУС-2023). Конечно, новый турнир выглядит поскромнее, чем Универсиада: соревнования пройдут в 14 дисциплинах вместо 18, состязания пройдут только в Екатеринбурге, другие города области задействованы не будут. Да и людей будет меньше: ожидается около 3,5 тысячи участников вместо 11,5 тысячи.

Тем не менее МФУС-2023 поражает своими масштабами в период изоляции нашего спорта. По словам организаторов, ожидается приезд около 1,5 тысячи иностранных спортсменов из более чем 30 стран мира со всех континентов. Основными участниками станут студенты из России, государств БРИКС, ШОС и СНГ. Только нашу страну будет представлять целых 134 университета! В соревнованиях могут участвовать и члены национальных сборных, звёзды спорта, главное – учиться в вузе и пройти национальный отбор.

Холл Дворца водных видов спорта/талисман МФУС-2023 Фото: Татьяна Постникова

«В таких непростых условиях у нас есть возможность на восхитительных по качеству спортивных объектах, созданных в Екатеринбурге, провести удивительный по эмоциям фестиваль, – заявил Чернов. – Важно подчеркнуть, что у нас не страновое, а университетское соревнование. Мы надеемся, что это не превратится в борьбу за количество медалей, как на Олимпиаде. Это будут открытые, честные соревнования между студентами разных университетов. Они там будут не только состязаться, но и общаться, дружить. Остаётся только позавидовать тем, кто приедет сюда в августе этого года. Уверены, что это будет неординарное событие».

Какая программа ждёт спортсменов

МФУС-2023 пройдёт с 19 по 31 августа и будет приурочен к 300-летию Екатеринбурга. Даже церемония открытия фестиваля будет частью празднования юбилея города.

«Мы стараемся сделать что-то сопоставимое по масштабам на Олимпиаде в Сочи. Все же помнят, как там кольцо не открылось? У нас всё откроется и зажжётся, но будет не менее интересно», — сказал министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Спортсмены будут соревноваться в 14 дисциплинах: бадминтоне, баскетболе 3x3, боксе, волейболе, дзюдо, мини-футболе, настольном теннисе, плавании, прыжкам в воду, самбо, спортивной борьбе, теннисе, тхэквондо и художественной гимнастике.

Для гостей будут организованы различные развлекательные и культурные программы, которые смогут отразить традиции, культуру и богатство Урала. Для создания культурных-маршрутов организаторы МФУС-2023 даже обратились к министерству культуры области.

Где будет проходить МФУС-2023

МФУС-2023 пройдёт в шести спортивных комплексах Екатеринбурга. Будут задействованы три модернизированных объекта: Академия тенниса «Гринвич», где достроили шесть открытых кортов, Дворец игровых видов спорта с обновлённым ремонтом и выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО», который переоборудуют под состязания по бадминтону, боксу и баскетболу 3x3.

Также соревнования будут проходить и на новых, построенных к Универсиаде, комплексах: Центре художественной и эстетической гимнастики, Дворце дзюдо и Дворце водных видов спорта.

Дворец водных видов спорта Фото: Дирекция МФУС-2023

«Наша область славится дзюдо и самбо, поэтому о дворце по этим видам спорта регион мечтал очень давно. Фестиваль как раз стал трамплином для реализации проекта. Дзюдо и самбо родом из Японии. Архитектурой дворца мы стремились подчеркнуть родственность этих видов спорта Японии. Мы уже провели тестовые соревнования – областные соревнования по дзюдо и самбо», – сообщил директор департамента управления объектами МФУС-2023 Иван Манжаров.

Почему Дворец водных видов спорта особенный

Ключевым новым объектом стал Дворец водных видов спорта. Архитекторы при строительстве вдохновлялись кораблём, волнами, а также рельефом Уральских гор. В качестве технологических образцов для ДВВС послужили лучшие мировые водные арены: «Казань-Арена» и «Дунай-Арена».

Во Дворце водных видов спорта на 60 тысячах квадратных метров расположено четыре бассейна: два по 50 метров (тренировочный и демонстрационный с возможностью подводной съёмки), которые можно адаптировать под короткую воду, передвинув борт, один прыжковый и один детский.

Прыжковый бассейн Фото: Дирекция МФУС-2023

«Кто-то говорит, что он лучший в России. Не буду говорить, что он самый-самый, то точно один из лучших. Здесь разделены ванны так, чтобы автономно можно было проводить соревнования в прыжковом и демонстрационном бассейне, — пояснил генеральный директор «Синара-Девелопмент», занимавшейся строительством деревни, Тимур Уфимцев. – В Казани, например, такого нет, и это очень мешает спортсменам. В прыжковом бассейне сделана особая система подводящего воздуха: когда спортсмен прыгает, он попадает в воздушную подушку. Это сделано, чтобы спортсмен при многократных прыжках на тренировках не травмировался».

Как выглядит деревня спортсменов

Ещё один новый объект – деревня спортсменов. В Новокольцовском районе Екатеринбурга, недалеко от аэропорта, построили целый кампус: пять общежитий, медицинский и общественно-деловой центр и разминочный стадион.

Деревня спортсменов Фото: Татьяна Постникова

Деревня спортсменов Фото: Татьяна Постникова

«Я был на 15 Олимпиадах, работал там в разном качестве: и журналистом, и организатором, и представителем ОКР, – поделился мнением Чернов. – И деревня спортсменов в Екатеринбурге – крутая! Да, сейчас там ещё идёт благоустройство. Думаю, деревня будет передана нам окончательно именно в день открытия Фестиваля, но это нормальная практика, везде так.

Деревня отличная, уютная, удобная и очень гостеприимная. Общежития расположены крайне удачно. Не знаю, осознанно или нет, мы сделали удивительный спортивно-образовательный кластер, где на существующей базе ЭКСПО образовался кампус реально мирового уровня».

Что будет после турнира

Для каждого построенного объекта уже нашли применение. Спортивная деревня со всеми корпусами будет передана Уральскому федеральному университету (УРФУ): уже в сентябре в общежития должны заехать первые студенты, а в общественно-деловом центре запланирован старт занятий. УРФУ уже разработал стратегию по переносу части факультетов в новый кампус.

Спортивные объекты продолжат принимать турниры российского и международного уровня, а также станут базой для секций. Например, в ДВВС в конце июня пройдёт чемпионат России по прыжкам в воду.

«Когда строишь такой объект, сразу задаёшься вопросом наследия. Любой праздник, длится он две или три недели, всё равно закончится, – добавил Уфимцев. — Дальше, чтобы не получить белого слона, нужно думать, как объект имплементировать в городскую среду. ДВВС очень востребован, воды в Екатеринбурге всегда не хватало.

Из-за ремонта некоторых объектов детей и спортсменов приходилось возить в Нижний Тагил, это более чем 100 км от Екатеринбурга. Надеюсь, что теперь потребность в воде мы покрыли. Уже сейчас объект пользуется просто мегапопулярностью. Многие детские секции переехали сюда, а в следующем году тут откроется школа плавания».