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Этап Бриллиантовой лиги в Стокгольме: протест экоактивистов, результаты, попытка Дюплантиса на мировой рекорд

«Это полный идиотизм». Экоактивисты помешали спортсменам на финише в Бриллиантовой лиге
Татьяна Постникова
Этап Бриллиантовой лиги в Стокгольме
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Один спортсмен даже лишился медали из-за протестующих.

В Стокгольме завершился седьмой этап Бриллиантовой лиги. Главным событием турнира, пожалуй, стала очередная скандальная акция экоактивистов, едва не сорвавших забег у мужчин на 400 м с барьерами.

А что ещё случилось в шведской столице?

«Подобные протесты – до тошноты плохо»

Одной из звёзд этапа в Стокгольме был Карстен Вархольм. Норвежец не подвёл своих фанатов, показав отличный результат в забеге на 400 м с барьерами. Олимпийский чемпион довольно рано оторвался от преследователей и в итоге выбежал на финишную прямую в гордом одиночестве.

Вот только Вархольму едва не помешали экоактивисты, выбежавшие на трек. Три девушки расположились у финишной черты так, что двумя плакатами «Восстановите водно-болотные угодья» перекрыли почти все дорожки. К счастью для Карстена, его крайняя траектория оказалась свободна, и он без проблем финишировал с результатом 47,57 секунды.

Все права на видео принадлежат World Athletics. Посмотреть его можно на Youtube-канале Wanda Diamond League.

Остальным повезло меньше. Итальянцу Алессандру Сибилио, например, пришлось бежать прямо сквозь плакаты. Он подбегал к финишу вторым, а в итоге остался вообще без медали. Эстонец Расмус Мяги, который тоже пробежал сквозь плакат, сумел сохранить третье место. Вторым же стал Кайрон Макмастер, который, как и Вархольм, бежал по пустой дорожке.

«Когда я увидел, что идёт какой-то протест, то разозлился. Это полный идиотизм. Да, у людей должно быть право протестовать, но подобное до тошноты плохо. Это неправильный способ, и неважно, что тобой движет», – заявил Вархольм.

На чемпионате мира по снукеру тоже был протест:
«Я никогда не видел подобного. Это страшно». Протестующий сорвал чемпионат мира по снукеру
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«Я чувствовал, что смогу покорить мир»

Но не только экоактивисты помешали легкоатлетам показать в Стокгольме шикарные результаты. Большие коррективы внесла погода. В столице Швеции в день соревнований было дождливо и ветрено. В результате даже старт прыжков с шестом у мужчин пришлось отложить на полтора часа.

Когда соревнования начались, главная звезда вечера Арман Дюплантис показал свою силу. Швед без особых проблем обыграл своих соперников, взяв 6,05 м. Мондо пытался прыгнуть и 6,23 м, что на сантиметр выше его же мирового рекорда. Однако все три попытки не удались.

Арман Дюплантис

Арман Дюплантис

Фото: Maja Hitij/Getty Images

«Я нашёл нужный ритм, несмотря на холод, – сказал Дюплантис. – Конечно, это была не та погода, которую мы хотели. Я всегда хочу хорошо прыгать, особенно здесь, поскольку это самый важный турнир, помимо чемпионата мира.

Видео мирового рекорда Дюплантиса:
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Мысленно я чувствовал, что у меня есть шанс на мировой рекорд, поэтому хотел пойти на это. Также хотел сделать это для людей, которые остались до позднего вечера, чтобы увидеть меня. Я хотел приблизиться к рекорду, но, возможно, погодные условия и усталость в конце концов сделали своё дело. Я был очень воодушевлен и чувствовал, что могу покорить мир».

«Думала, что выступлю очень плохо»

Несмотря на отсутствие рекордов, место для сенсаций нашлось. Так, в забеге у мужчин на 400 м выиграл Закити Нене, пробежав за 45,30 секунды. Ещё на этапе в Осло представитель ЮАР был лишь седьмым. Лучшим результатом Нене в сезоне было второе место (45,22) на Ostrava Golden Spike.

В Стокгольме Закити опередил нигерийца Эммануэля Бамиделе (45,48) и британца Мэттью Хадсон-Смита (45,57).

Неожиданный результат показали и женщины в прыжках в длину. Победу в соревнованиях одержала итальянка Лариса Япичино с результатом 6,69 м. Для 20-летней девушки это вторая победа в Бриллиантовой лиге в этом сезоне.

Япичино сумела обойти олимпийскую чемпионку немку Малайку Михамбо (6,66), которая показала лучший личный результат в сезоне. Лариса оставила позади и бронзового призёра Олимпиады Ивану Вулету (6,58).

«Сегодня было сложно, потому что я никогда не выступала в такую плохую погоду. Это был опыт для меня, – призналась итальянка. – Я думала, что выступлю очень плохо, но рада, что мне удалось сделать несколько приличных прыжков».

Следующий этап Бриллиантовой лиги пройдёт в Хожуве (Польша) 16 июля.

На предыдущем этапе тоже была сенсация:
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