«Нет никакой магии». Юный гений плавания из Румынии провалил чемпионат мира

На чемпионате мира по водным видам спорта в Фукуоке было много сочных заплывов, красивых рекордов и ярких героев. Многие фавориты оправдали возложенные на них ожидания. Многие, но не все. 18-летний мировой рекордсмен из Румынии Давид Попович провалился на своих коронных дистанциях. А ведь совсем недавно его называли не иначе как гением.

Что же случилось с выдающимся юношей?

Новый Фелпс

18-летняя румынская звезда, которого нередко называют вторым Фелпсом, ворвался в элиту мирового плавания в прошлом году, хотя ещё в 2021-м на чемпионате мира среди юниоров выиграл сразу три дистанции – на 50, 100 и 200 м вольным стилем, дважды при этом побив мировой рекорд среди юниоров. После этого он отправился на Олимпиаду в Токио, где стал самым молодым членом сборной и даже самым молодым участником финальных заплывов на Играх, но в призы тогда попасть ему не удалось.

Громко заявить о себе у Давида получилось на прошлогоднем чемпионате мира в Будапеште. Он неожиданно выиграл престижные дистанции 100 и 200 м вольным стилем, став самым молодым чемпионом за последние 15 лет. А в последний раз такой дубль пловцам удавался только в 1973 году.

Тем же летом на чемпионате Европы парень побил мировой рекорд на стометровке, державшийся 13 лет, показав результат 46,86.

Казалось, у его соперников больше нет никаких шансов.

Сенсационный провал

Конечно, после того как в прошлом году он разнёс абсолютно всех, на ЧМ-2023 от него ждали как минимум того же. Многие верили, что Поповичу удастся снести ещё и рекорд на 200 м, который не могут побить уже 14 лет.

Однако этому не суждено было сбыться. Давид Попович отобрался в финал на обеих любимых дистанциях, и на этом его достижения в Японии кончились.

Заплыв на 200 м начался многообещающе: первые 150 м Давид лидировал. А затем просто встал. За последние 50 метров его обогнали сразу трое. В итоге он показал четвёртый результат, отстав от бронзы на 0,48 секунды. Попович в финале проплыл за 1.44,90, что на 0,2 секунды медленнее, чем в полуфинале.

Давид Попович Фото: Clive Rose/Getty Images

Финал на дистанции 100 метров, где Давид является действующим мировым рекордсменом, сложился ещё хуже. Первую половину он преодолел с третьим результатом, отставая от лидера на 0,25 с. Во второй части он постепенно отдалялся от лидеров и в итоге финишировал только шестым с результатом 47,83 с, что на 0,97 с медленнее, чем его же мировой рекорд.

«Хаотичный, странный год»

Вернувшись в родную Румынию, Давид Попович провёл пресс-конференцию по итогам чемпионата мира в Фукуоке. Сразу в аэропорту пловец обратился к разочарованным болельщикам с извинениями и мотивационной речью.

«Во-первых, я хотел бы поблагодарить людей, которые поддерживали меня, которые смотрели чемпионат мира. Теперь я узнал, насколько важна ваша поддержка в не столь радужные времена.

Сейчас у меня есть лучшая возможность передать молодым людям и детям, которые следят за мной, что нет никакой магии, есть только тренировки, постоянные усилия для достижения цели. Я действительно хочу быть полноценным спортсменом, который знает, как справляться со взлётами и падениями в карьере. Я считаю, что этот опыт делает меня сильнее.

Это был самый напряжённый год в моей жизни, от мирового рекорда до Фукуоки. Это был хаотичный, странный год. Но он многому меня научил.

У меня есть два варианта, как я это вижу. Первый: я позволяю тому, что случилось, деморализовать меня и удерживать на месте. Или я позволяю тому, что случилось, мотивировать меня. Конечно, я выберу второй вариант. Я люблю то, что делаю. Это спорт, это реальный мир, у меня нет возможности всегда побеждать, извините, если вы ожидаете чего-то ещё.

Я хотел бы закончить цитатой Эрла Найтингейла: «Никогда не отказывайтесь от своей мечты только потому, что вам понадобится время, чтобы прикоснуться к ней. Время всё равно проходит».

И я завершаю турнир с чем-то необычайно ценным для себя. Я очень мотивирован, я чувствую себя сильнее, чем когда-либо. Мне нужно взять отпуск сейчас, позаботиться о своём теле и психике, но я не могу дождаться возвращения к тренировкам. Я хочу снова стать самым быстрым пловцом в мире, лучшим, потому что я чувствую себя сильнее, чем когда-либо».