Иранца пожизненно вышвырнули из спорта из-за рукопожатия. Дикая история на чемпионате мира

На ветеранских соревнованиях в Польше Мустафа Раджаи поприветствовал соперника из Израиля. И был жёстко наказан.

Дикая история произошла на чемпионате мира по тяжёлой атлетике среди ветеранов, который проходит в польском Кракове. Спортсмен из Ирана Мустафа Раджаи на церемонии награждения пожал руку израильтянину Максиму Свирскому. И в результате этого был дисквалифицирован пожизненно.

Что случилось в Кракове?

Мустафа Раджаи на чемпионате мира стал вторым, Максим Свирский занял третье место, а победил представляющий Австрию Саргис Мартиросян. В толчке иранский тяжелоатлет вообще установил новый мировой рекорд.

«Благодарю Аллаха и всех тех, кто помог мне установить новое мировое достижение и стать вторым на чемпионате мира», – радовался Раджаи.

Мустафа Раджаи. Фото: Из личного архива Мустафы Раджаи

На церемонию награждения ветераны вышли с национальными флагами на плечах, пожимали друг другу руки и обнимались. И для иранского спортсмена этот приветственный поступок стал роковым, ведь любые контакты граждан Ирана с представителями Израиля запрещены.

Кого и как наказали?

Федерация тяжёлой атлетики Ирана немедленно выпустила заявление о том, что Мустафа дисквалифицирован пожизненно за «непростительный поступок». Более того, Раджаи не просто дисквалифицирован – ему запрещено посещать любые спортивные сооружения в стране и заниматься любым видом спорта.

Глава иранской делегации в Кракове Хамид Салехиния уволен с поста главного тренера ветеранской сборной, а комитет, отвечавший в Федерации тяжёлой атлетики Ирана за подготовку и участие ветеранов в соревнованиях, распущен в полном составе.

Мустафа Раджаи (второй справа) с командой. Фото: Из личного архива Мустафы Раджаи

«Я спортсмен, а не политик»

В Иране строжайшим образом относятся к любым контактам с представителями Израиля, жертвуя интересами своих спортсменов. Так, например, чемпиону мира по дзюдо Саиду Моллаеи во время ЧМ-2019 было приказано сняться с турнира, чтобы не допустить возможной встречи с израильтянином Саги Муки.

«Мне чётко сказали, что если я выйду на схватку, то у меня и моей семьи будут серьёзные проблемы. Я прошу о помощи. Власти Ирана сказали мне, что я могу возвращаться домой без страха, но я не верю им. Я боюсь, что со мной или моими родными может что-то случиться», – сказал дзюдоист.

Бороться на турнире Саид Моллаеи продолжил, правда проиграл полуфинальную схватку бельгийцу Маттиасу Кассе. Но здесь важен сам факт участия. Он не испугался. Израильтянин Муки, кстати, стал чемпионом мира, но выразил уважение иранскому сопернику, с которым так и не встретился.

Международная федерация дзюдо с таким поведением мириться не стала и дисквалифицировала Федерацию дзюдо Ирана на четыре года. 17 сентября 2023 года срок отстранения завершится.

Моллаеи после всех описанных событий уехал из Ирана и завоевал серебро токийской Олимпиады. После громкого скандала он сначала выступал за Монголию, а теперь представляет Азербайджан.

Уехал из Ирана и шахматный вундеркинд Алиреза Фируджа. Ему тоже запретили участвовать в турнире из-за возможной встречи с израильским соперником. Во время турнира Grenke Open – 2019 Фируджа был вынужден пропустить партию с израильтянином. То техническое поражение стоило шахматисту места в топ-3.

Ситуация не устраивала ни спортсмена, ни его семью. Алиреза Фируджа два года выступал под флагом ФИДЕ, а теперь представляет Францию.