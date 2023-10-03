«Это невероятное чувство». Марк Уильямс выиграл British Open и установил рекорд XXI века

В Челтнеме завершился British Open – 2023. Турнир получился удивительным: были и ранние вылеты фаворитов, и битва «середняков» с топами в полуфинале, и крутейший финал между Марком Селби и Марком Уильямсом. В этой схватке выиграл валлиец (10:7), попутно установив классный рекорд!

Турнир «середняков»

British Open – 2023 начался с разочарования для болельщиков: по медицинским причинам снялся Ронни О'Салливан, пропускающий уже третий турнир в этом сезоне. Но, несмотря на отсутствие Ракеты, в Челтнеме было за кем последить. Например, из-за снятия Ронни Марк Аллен и Люка Бресель могли отобрать у него первую строчку мирового рейтинга. Для этого Аллену нужно было выиграть турнир, а Бреселю – добраться до третьего раунда. Но у обоих не вышло.

Люка сенсационно выбыл в первом раунде квалификации, проиграв Дин Цзюньхуэю (3:4). В первом раунде турнир покинул и претендовавший на лидерство Аллен, а вместе с ним ещё и Джадд Трамп, Джон Хиггинс, Нил Робертсон и Шон Мёрфи. В четвертьфинале вылетел Джек Лисовски.

Единственными топ-игроками, которые добрались до полуфинала, стали Марк Селби и Марк Уильямс. Шут из Лестера на своём пути одолел Бена Вулластона (4:2), Тянь Пэнфэя (4:2), Сы Цзяхуэя (4:1), Дэвида Гилберта (4:3) и Джека Лисовски (5:4). А Валлийская машина обыграл Пэн Исуна (4:1), Стивена Магуайра (4:2), Гэри Уилсона (4:2), Дин Цзюньхуэя (4:2) и Фань Чжэнъи (5:1).

Соперниками Селби и Уильямса в полуфиналах стали Сяо Годун и Хоссейн Вафаей. Чемпионы мира с предсказуемой лёгкостью расправились с «середняками»: англичанин обыграл китайца (6:0), а валлиец – иранца (6:3).

Марк Селби Фото: George Wood/Getty Images

Доминирование Уильямса

Битва Селби и Уильямса стала идеальным завершением столь непредсказуемого British Open. Снукеристы уже четыре раза встречались между собой в финалах различных турниров, дважды выигрывал валлиец, дважды – англичанин. А по статистике общих встреч Уильямс уступал Селби со счётом 11:13.

Тем не менее старт финала прошёл под диктовку Уильямса. Выпускник класса-1992 с лёгкостью повёл 3:0. Селби с трудом отыграл один фрейм, но затем соперник вновь перехватил преимущество – 1:5. Англичанину пришлось поднапрячься, и к концу дневной сессии он сократил отставание – 3:5.

В вечерней сессии два Марка устроили настоящие качели: забирали фреймы по очереди. Хоть Селби и сделал брейк в 122 очка, всё равно уступал – 5:6. А потом он выиграл два фрейма подряд и оторвался от оппонента – 8:5.

В 14-м фрейме Шут из Лестера применил свою классическую изнурительную тактику. Партия длилась 54 минуты, и, не выдержав накала, Уильямс попросил короткий туалетный перерыв. Но по возвращении он тут же сделал неудачный отыгрыш и отдал фрейм Селби – 8:6. Англичанин продолжил наседать и сократил разрыв до минимального — 8:7. У него был шанс даже сравнять счёт, но помешала досадная ошибка. Уильямс, сидевший в кресле 39 минут, вышел к столу и не оставил сопернику шансов. Сначала забрал ключевой 16-й фрейм, а в заключительном поставил классный снукер и точку в матче – 10:7.

«Он вернулся на годы назад»

Для Уильямса эта победа в рейтинговом турнире стала первой за два года. В последний раз Марк в 2021 году выигрывал именно British Open. Кроме того, эта победа – 25-я на рейтинговых турнирах для валлийца. В истории больше титулов завоёвывали лишь четыре знаменитых снукериста: Стив Дэвис (28), Джон Хиггинс (31), Стивен Хендри (36) и Ронни О'Салливан (39).

А помимо всего прочего, Уильямс стал самым возрастным победителем рейтинговых турниров в XXI веке. Валлийская машина выиграл British Open – 2023 в возрасте 48 лет и 192 дней. А за всю историю Марк пока на втором месте. В XX веке рекордсменом был валлиец Рэй Риардон, ставший победителем Professional Players Tournament 1982 года в возрасте 50 лет 14 дней.

«Соревноваться с Марком в течение двух сессий и первым дойти до десяти побед на большом турнире – это для меня невероятно, – заявил Уильямс корреспонденту WST. – В свои 48 лет могу сказать, что это одна из лучших моих побед в карьере! Думаю, что мало кто ставил, что я одержу десять побед за две сессии. Полагаю, что я переиграл его в плане тактики. Это действительно хорошо для меня, потому что он лучший в мире в этом деле.

Я был более чем доволен 24 рейтинговыми титулами. Если честно, я не думал, что смогу преодолеть эту планку. Теперь побед 25, и это невероятное чувство.

Я буду продолжать выступать до тех пор, пока не смогу больше играть. Как долго я смогу держаться, не знаю. Я всегда хотел увидеть, где я буду в свои 50. Этот возраст не за горами, через несколько месяцев мне исполнится 49, а я только что выиграл турнир! Давайте просто насладимся моментом».

Марк Уильямс Фото: George Wood/Getty Images

Отдал должное прекрасной игре валлийца и Селби.

«Он сегодня играл потрясающе. Он забивал шары так, как когда был на пике карьеры. Сегодня он вернулся на годы назад», – сказал проигравший.

Стоит отметить, что Уильямс не только взял свой третий титул British Open, но и получил солидный денежный приз –£ 100 тыс. Хороший бонус к трофею!