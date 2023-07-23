«Начало получилось сказочным». Шон Мёрфи шагнул к победе на чемпионате мира по снукеру

Шон Мёрфи – победитель первого турнира сезона-2023/2024. Волшебник стал лучшим на Championship League, который проходил с 26 июня по 21 июля в Лестере. В финале Мёрфи всухую обыграл легендарного Марка Уильямса.

Почему же теперь фанаты шутят, что именно Мёрфи – главный претендент на победу в чемпионате мира – 2024, который пройдёт только весной?

Вылет лучших

Старт Championship League в конце июня омрачился снятием с турнира звёзд снукера. Сперва по неизвестным причинам от выступления в Лестере отказался Нил Робертсон, а следом – Ронни О’Салливан, также не объяснивший свой уход. Среди громких потерь и действующий чемпион Championship League Люка Бресель – чемпион мира решил начать сезон чуть позже остальных.

Но совсем без крутых игроков турнир не остался. В списке участников по-прежнему были Шон Мёрфи, Джадд Трамп, Кайрен Уилсон, Марк Уильямс и Али Картер. Все эти спортсмены, за исключением Картера, с лёгкостью прошли первый этап, заняв первые места в группах. Капитан же неудачно стартовал, став в своей группе лишь третьим после Джексона Пейджа и Лун Цзэхуана.

На втором этапе компания звёзд снукера в Лестере вновь поредела. Пройти дальше не смогли Кайрен Уилсон, который в группе E уступил лидеру Крису Уокелину всего одно очко, и Джадд Трамп, который в группе B стал вторым лишь после Цао Юпена по дополнительным показателям.

Марк Уильямс Фото: George Wood/Getty Images

«Было понятно, что результат придёт»

До третьей стадии дошли лишь восемь игроков, которых разделили на две группы. В группу A вошли Шон Мёрфи, Крис Уокелин, Роберт Милкинс и Сяо Годун, в группу B – Марк Уильямс, Сэм Крэйги, Ноппон Саенгхам и Цао Юпен.

Мёрфи не без проблем вырвал себе первое место в квартете. Волшебник превзошёл Уокелина (3:1) и сыграл вничью с Годуном и Милкинсом (2:2). Чемпион мира 2005 года рисковал вообще не выйти из группы, но, к счастью, соперники также ошибались и играли ничейные матчи. В итоге с преимуществом в одно очко над Уокелином Шон вышел в финал.

Уильямсу было попроще. Он легко обыграл Саенгхама и Юпена (3:1) и поделил очки с Крэйги. Этого с лихвой хватило, чтобы занять первое место в группе.

Марк по ходу турнира выглядел гораздо увереннее, поэтому казалось, что победа в первом турнире сезона у опытного снукериста в кармане. Вот только было одно «но» – все матчи группы B были настолько длинными, что валлийцу предстояло начать битву с Мёрфи в финале практически без отдыха.

По всей видимости, отсутствие перерыва и сказалось на его концентрации. В стартовом фрейме Марк пытался бороться, хотя отдал инициативу Шону (0:1). А дальше дела для Валлийской машины складывались хуже: Волшебник сделал два полтинника (73 и 69) и забрал оставшихся два фрейма. Итог — 3:0.

«Я очень доволен собой. Мы вместе с моей командой много работаем, поэтому было понятно, что результат рано или поздно придёт. На трёх из четырёх последних турнирах я не просто добрался до финала – мне удалось победить. В конце прошлого сезона я поделился своими целями на будущее, отметив в том числе, что раньше мне не доводилось быть лидером мирового рейтинга. Надеюсь, я смогу записать это достижение себе в актив в нынешнем сезоне – тем более что начало получилось просто сказочным», – заявил Мёрфи WST.

Главный фаворит чемпионата мира?

За победу Шон Мёрфи получил £ 33 тыс., которые будут учитываться в итоговом рейтинге, а также путёвку на престижный турнир Champion of Champions, который пройдёт в ноябре. А ещё болельщики в шутку называют его главным фаворитом чемпионата мира – 2024, который пройдёт только весной. Почему? Потому что вспоминают пример Бреселя, который год назад выиграл первый турнир сезона, а затем неожиданно добрался и до мирового титула.

Может быть, и Шон повторит этот путь?