Очередная выходка Ронни О’Салливана: чемпион неожиданно вышел на матч в кроссовках

25 ноября в Йорке стартовал открытый чемпионат Великобритании. И в 1/16 финала разгорелся скандал с Ронни О'Салливаном. Дело в том, что Ракета вышел на матч в кроссовках, чем серьёзно нарушил дресс-код.

Но легендарному игроку разрешено быть особенным?

«Туфли просто убьют мои ноги»

Вообще, матч 1/16 финала между Ронни О'Салливаном и Энтони Макгиллом вышел слегка провокационным. Ракета вышел на игру в кроссовках вместо положенных туфель, а Гладиатор из Глазго – с кием из углеродного волокна, похожим на бильярдный, и с перчаткой на руке. Это вызвало недовольство фанатов, привыкших к строгому дресс-коду и этикету:

«Макгилл играл с углеродным кием и ужасной перчаткой, в то время как Ронни носил кроссовки. Я проскользнул в альтернативное измерение WST?»

«Куда делся дресс-код?»

«Ронни в кроссовках играет против Макгилла, который носит перчатку и играет кием из углеродного волокна. Это просто поражает меня!»

Пока внешний вид снукеристов обсуждался в соцсетях, спортсмены устроили красивую борьбу. Ронни сперва проиграл первые два фрейма (0:2), но затем сделал крутой камбэк и выиграл все оставшиеся фреймы (6:2). Победа О'Салливана в этом матче заставила болельщиков забыть о Макгилле и полностью сосредоточиться на неподобающей обуви Ракеты.

В итоге англичанину пришлось объясняться. Оказалось, что Ронни надел кроссовки не в качестве протеста, а из-за проблем со здоровьем.

«У меня подошвенный фасциит. Если говорить простыми словами, то это похоже на синяк на пятке, – объяснил О'Салливан Eurosport. – Когда вы опускаете ногу, становится действительно больно. Туфли на кожаной подошве просто убьют мои ноги окончательно. Мне пришлось прибегнуть к использованию кроссовок на большой и мягкой подошве, просто чтобы дать ноге отдохнуть».

По правилам WST, снукеристы обязаны выступать в одежде и обуви, соответствующей дресс-коду. Нарушать правила можно лишь в случае травмы после получения разрешения со стороны организации. Чтобы получить послабления, спортсмены должны предоставить медицинскую справку, доказывающую, что одежда по дресс-коду создаст неудобства.

По сути, Ронни со своим фасциитом попадает именно под это исключение, но только если он получил разрешение от WST. Так что, будет или не будет наказан О'Салливан за неподобающий дресс-код, пока неясно.

Злостный нарушитель

Ронни уже не первый раз нарушает правила ношения обуви. В 2015 году прямо во время матча первого раунда чемпионата мира О'Салливан разулся и стал играть в носках. Ракета объяснил свой поступок неудобной обувью и болью в ноге. WST пригрозила снукеристу, что, если он не наденет туфли обратно, его дисквалифицируют с турнира. На помощь Ронни пришёл директор турнира Майк Гэнли, одолживший снукеристу свою обувь на матч.

В 2017 году Ракета решил выступить на English Open в синих кроссовках с ярко-рыжим рисунком. Своё поведение чемпион мира объяснил невозможностью играть в туфлях из-за растяжения связок. WST тогда заявила, что действительно разрешила играть Ронни в кроссовках из-за травмы. Однако в организации подметили, что текущая обувь слишком яркая, поэтому О'Салливану необходимо надеть на следующие матчи чёрные кроссовки, иначе он будет дисквалифицирован. Снукеристу это уточнение не понравилось.

«Руководство снукера сообщило мне, что, если в следующий раз я приду не в строгой чёрной обуви, мне не дадут играть. Похоже, мне придётся сняться с English Open, поскольку кое-кто недоволен тем, что я хожу в кроссовках из-за растяжения связок», – написал Ронни в своих соцсетях.

В итоге О'Салливан всё-таки надел чёрные кроссовки и продолжил участие в турнире. Однако уже на International Championship ему вновь пришлось доказывать организаторам, что он не может играть в туфлях.

По сути, во всех случаях нарушения дресс-кода Ракета выходил сухим из воды.

Получится ли у Ронни сделать это и сейчас?