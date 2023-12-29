Кубок мира затмил всё? Главные события мирового регби в 2023 году

Конечно, основным событием не только 2023 года, а целого четырёхлетнего цикла был Кубок мира во Франции, в финале которого сборная ЮАР вырвала победу у Новой Зеландии, но и кроме него интересного хватало.

Давайте вспомним главные темы и самые яркие события уходящего года.

Пензенский «Локомотив»

В 2023-м поклонники российского регби с особым интересом следили за финалом чемпионата России. «Локомотив» – команда довольно молодая, но, учитывая честолюбие и талант главного тренера Александра Янюшкина, все разговоры о том, что его подопечные будут бороться за самые высокие места, никогда не воспринимались как простое бахвальство. И результат в итоге был получен: в финале пензенцы не просто завоевали свои золотые медали, а обыграли «Енисей-СТМ», добывавший победу последние шесть лет.

Мужская сборная Великобритании

Турнир по регби-7 состоится в рамках Олимпиады уже в третий раз. Учитывая, что новозеландцы и новозеландки в Мировых сериях вернули себе первые строчки в турнирных таблицах, осталось всего по одной путевке в Париж. Мужская сборная Великобритании, чтобы поехать на Игры, может надеяться только на неё. В Рио-2016 они уступили в финале турнира, в Токио-2020 проиграли бронзовый матч, а теперь рискуют проехать мимо Олимпиады. У Тони Рокеса и его команды еще около полугода чтобы подготовиться к финальному отбору, но пока британцев обходит даже Бразилия.

Сборная Великобритании по регби-7 Фото: Dan Mullan/Getty Images

Кризис английского клубного регби

В 2023 году серьёзные финансовые проблемы возникли у целого ряда клубов: «Вустера», «Уоспс» и «Лондон Айриш». Последние даже расторгли контракты с администрацией клуба. А «Джерси Редс», выигравший Чемпионшип, второй по силе дивизион Англии, не просто не смог повыситься в классе, а, похоже, вообще прекращает своё существование. В попытке хоть как-то изменить ситуацию, сверху ввели потолок зарплат, но это лишь оставило без клубов порядка 80 регбистов. Уже пару лет все говорят, что что-то нужно делать, но конкретных планов по спасению английского клубного регби пока нет.

«Бункер» и его решения

Уже много лет World Rugby работает над безопасностью игроков на поле, и из-за этого все строже и строже становятся наказания за контакт с головой соперника. Далеко не всегда по паре-тройке повторов получается точно определить степень опасности, поэтому, чтобы не тратить время, игроку дают жёлтую карточку, а судейский «бункер» подробно рассматривает момент, и либо оставляет в силе удаление на 10 минут, либо переквалифицирует его в красную карточку. Но кто там сидит, и почему в очень похожих эпизодах в одном матче кого-то удаляют до конца игры, а кого-то возвращают – большой вопрос, возникший, например, при просмотре финала Кубка мира.

Травля судей

Так как переговоры судей в регби доступны и зрителям, то обычно ни у кого не возникает вопросов по поводу принятия тех или иных решений. Хотя даже если кто-то предъявит, например, лучшему арбитру прошлого десятилетия Найджелу Оуэнсу, то сам ещё и пожалеет: валлиец всегда филигранно и при этом с весьма хлёстким сарказмом объяснял, в чем его собеседник неправ. В этом же году главный судья финала Уэйн Барнс и его коллега Том Фоли, работавший на позиции рефери видеоповторов, объявили о завершении карьеры. Если Фоли решил так из-за давления общественности и даже угроз, то Барнс сказал, что основная причина – желание проводить больше времени с семьей. Но, учитывая предложение их коллеги Люка Пирса приглашать судей на послематчевые пресс-конференции, складывается впечатление, что уж слишком рьяно в этом году болельщики реагировали на их работу.

Арбитр на Кубке мира – 2023 Фото: Paul Harding/Getty Images

Провал сборной Австралии

Австралийские любители регби были крайне недовольны работой главного тренера сборной еще до того, как та отправилась во Францию на Кубок мира. В заявку на турнир не попал любимчик болельщиков Куэйд Купер, открыто заявивший, что тренерский штаб не руководствуется здравым смыслом. Главного тренера Эдди Джонса трибуны встречали неодобрительным свистом, как только он появлялся на экранах французских стадионов. Австралийцы в итоге бесславно провели турнир и отправились домой сразу после группового этапа. А ведь следующий Кубок мира принимает как раз Австралия.

Кубок мира – 2023

Да что здесь можно сказать? Это был яркий и полный красивого регби турнир. Да, его организация открыла много проблем, с которыми ещё можно успеть справиться оргкомитету Парижа-2024. Но в то же время он подарил нам новых героев, и показал удивительные сборные, вроде Уругвая и Португалии, которые просто влюбили в себя. Такой сложный элемент как дроп-гол стал чем-то обязательным чуть ли ни в каждом матче на любом уровне, а самые заметные герои турнира теперь зажигают в клубных турнирах от Франции и до Японии. Ну и самое главное – после нескольких пандемийных лет люди наконец-то вернулись на стадионы. А кто-то открыл для себя этот удивительный вид спорта, не влюбиться в который очень сложно.