«Он поцеловал меня в губы». Тренера сборной России обвинили в сексуальных домогательствах

Громкий скандал вспыхнул в наших прыжках в воду. Призёр чемпионата России, 19-летняя Мария Бруенок заявила, что подверглась сексуальным домогательствам со стороны 61-летнего тренера сборной России Павла Мяукина.

Российская федерация прыжков в воду (РФПВ) отстранила специалиста от работы, но, несмотря на запрет, он появился на Кубке России в Саратове. Увидев на турнире Мяукина, Бруенок решила предать неприятную историю огласке.

«Он попросил зайти меня к нему в номер»

Всё началось два месяца назад. По словам Марии, Муякин начал уделять ей повышенное внимание, никак не связанное со спортом.

«Два месяца назад на тренировочном мероприятии я столкнулась со следующей ситуацией: тренер из Казани Муякин Павел Борисович начал проявлять повышенный интерес, не связанный с моей спортивной деятельностью. На тот момент я насторожилась и отдалилась от какого-либо общения с ним», — заявила Бруенок Metaratings.

Но оградиться от общения с тренером не вышло. Позже Мария стала получать сообщения от Муякина, в которых содержалась «информация эротического характера, сопровождающаяся текстом, предполагающим тесные отношения».

Однако перепиской всё не закончилось. Тренер предпринял попытку физического воздействия на молодую прыгунью.

«Это случилось на следующий день или через два дня после банкета. Дмитрий Михайлович (личный тренер Бруенок. – Прим. «Чемпионата») заболел, и мы остались тренироваться с тренерами из Казани. В какой-то момент Павел Борисович попросил зайти меня к нему в номер. Я должна была забрать лекарство у него, так как у меня не осталось. Он сказал, мол, заходи, обсудим тренировочный процесс. Я без задней мысли восприняла эту информацию. При этом я не знала, что он живёт один. Захожу к нему в номер, он передал мне «Нимесил», сказал буквально пару слов о тренировочном процессе и дальше начал рассказывать, мол, мне нравятся такие умные и красноречивые девочки, как ты, ты мне очень нравишься. То есть разговор личного характера. А дальше он меня поцеловал в губы. Я ни слова не сказала, на горячую голову не хотелось что-либо делать. Я просто развернулась и ушла».

После этого прыгунья обратилась за помощью к своему личному тренеру. После беседы они написали заявление в РФПВ. Спустя пару дней Муякина официально отстранили от тренерской работы с запретом на посещение соревнований и сборов спортсменов.

Мария Бруенок Фото: РИА Новости

«Не всё так однозначно»

История Бруенок так бы и могла остаться лишь в тесных кругах, если бы не одно «но». 31 января Мария увидела отстранённого Муякина на Кубке России в Казани. Это сподвигло спортсменку рассказать обо всём произошедшем.

Сам тренер, по всей видимости, виновным себя не считает. Сперва Муякин дал пространный комментарий Metaratings.

«Я не могу это комментировать, потому что не всё так однозначно там. Была ли попытка физического воздействия? Нет, это неправда. Мария обманывает? Это неправда. Я это комментировать не буду. Отстранили ли меня от сборной? Не буду комментировать. У Светланы Борисовны (Моисеевой, экс главный тренер сборной России. – Прим. «Чемпионата») спросите».

Чуть позже специалист уже выступил с заявлением на «Матч ТВ».

«Меня действительно отстраняли, но я уже вернулся к работе. У нас был только один контакт с Бруенок, рабочий, а не то, как она это преподносит. У меня огромный тренерский стаж, мне 61 год. И тут такое обвинение, ни на чём не основанное. Я, разумеется, его опровергаю. Вчера был в Саратове, пытался поговорить с ней, прояснить, зачем всё это она делает, но не получилось с ней нормально это обсудить».

Знакомые Павла Муякина на анонимных условиях утверждают, что специалиста могли подставить. По их словам, женщины, знакомые с тренером, называют его вежливым и учтивым человеком, который неспособен нарушить необходимую дистанцию в общении.

«Тренер не может позволять себе такое»

Вот только заявления РФВП косвенно подтверждают, что Бруенок не обманывает. Глава федерации Станислав Дружин сообщил, что проводится расследование инцидента, а Муякин по-прежнему отстранён от сборной.

«Муякин отстранён. Федерация создала специальную комиссию по расследованию этого инцидента, мы в курсе происходящего, мы видели действительно эту переписку. Такая переписка недопустима между тренером и спортсменом. Также я знаю, что спортсменка обращалась в Минспорта, там тоже проводят свое расследование по этому поводу. Действительно, я считаю, что недопустимы такие вещи, тренер это же в первую очередь педагог и не может себе позволять такое и работать дальше с молодёжью и со спортсменами.

Муякин объяснял это тем, что он переписывался с женой и перепутал чаты. Но на самом деле это была продолжительная переписка, которая показывает, что общение было её [Марии] с ним, а не с его женой с личными комментариями. Мы будем вести работу и с другими спортсменами, потому что не знаем, единичный это случай или нет».

Также Дружинин добавил, что эта ситуация перечеркнёт все достижения Муякина. Специалист с 35-летним опытом работы неоднократно готовил чемпионов Европы и участников Олимпийских игр.

«Павел Борисович как тренер имеет большие заслуги, но такие вещи перечёркивают всё, не дают возможности продолжать профессиональную деятельность. Хотя, конечно, он очень достойный специалист, который посвятил этой работе всю свою жизнь», – пояснил глава РФВП.