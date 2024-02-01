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Главные события чемпионата мира по водным видам спорта — 2024 в Дохе — возвращение Адама Пити, участие россиян

«Я устал, я не в себе». Возвращение суперпловца-чемпиона — главное событие водного ЧМ-2024
Андрей Шитихин
Адам Пити возвращается!
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Российские спортсмены также примут участие в главном старте зимы. Правда, в составе других сборных.

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2024 в Дохе — последняя возможность для квалификации на Олимпиаду в Париже для многих спортсменов. С учётом того, что основные стадии отбора уже состоялись, в Катар не приехали многие звёзды мирового плавания. Но зато приехал тот, о ком уже успели позабыть. Несколько россиян тоже поучаствуют в главном старте зимы. Но не в составе сборной России.

ЧМ-2024 пройдёт без России

Нашей команды в Дохе не будет. Представители тех видов спорта, которые могли быть допущены к турниру, отказались получать нейтральный статус и участвовать на унизительных условиях.

Они отказались не только от ЧМ-2024, но и от возможности побороться за попадание на Олимпийские игры в Париже. Даже те, кто гарантированно боролся бы за медаль в столице Франции, как Климент Колесников. И даже те, кто живёт и учится в США, но не считает для себя возможным получать статус нейтрала, как Андрей Минаков.

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Таким образом, ни одного спортсмена из сборной России в водных видах спорта в Париже не будет.

Россияне всё же попробуют отобраться в Париж

Но несколько россиян в Дохе будут участвовать в составе других национальных команд.

Уже успевшая стать чемпионкой Европы в составе сборной Франции Анастасия Кирпичникова поплывёт дистанции 400, 800 и 1500 м вольным стилем, а также примет участие в соревнованиях по плаванию на открытой воде.

Чемпион Европы и призёр чемпионата мира среди юниоров Илья Сибирцев теперь представляет Узбекистан. Он получил право выступать за эту команду в середине декабря прошлого года и в Дохе поплывёт дистанции 400 и 800 м вольным стилем.

Ватерполист Константин Харьков в составе сборной Хорватии стал вице-чемпионом Европы – 2023. Фавориты финала хорваты проиграли испанцам и упустили шанс завоевать олимпийскую путёвку в Париж. Теперь команда Харькова попробует отобраться на Игры-2024 через чемпионат мира.

Россияне отказались получать нейтральный статус:
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Прыгуны в воду Вячеслав Качанов и Игорь Мялин в середине августа прошлого года были исключены из основного состава сборной России, а уже в сентябре-октябре выступали на Азиатских играх в составе сборной Узбекистана. Сейчас они выступят и в Дохе, чтобы завоевать для новой сборной олимпийские путёвки.

Возвращение британских чемпионов

Пожалуй, главным событием ЧМ-2024 можно назвать возвращение трёхкратного олимпийского чемпиона, восьмикратного чемпиона мира Адама Пити.

На чемпионатах мира Пити не появлялся с Кванджу-2019, а вообще на крупных турнирах последний раз выступал на Играх Содружества в Бирмингеме в августе 2022 года. Тогда он не попал даже в топ-3 на своей любимой стометровке, но этому было объяснение – в начале того лета Пити подвернул голеностоп и больше месяца ходил в гипсе.

Адам Пити

Адам Пити

Фото: РИА Новости

Неудача в споре и расставание с девушкой, на которой он хотел жениться, ввергли Пити в глубокую депрессию. Он и раньше был склонен к такому и заливал грусть-тоску алкоголем. Казалось, что спортсмен вот-вот объявит о завершении карьеры.

«Я устал, я не в себе. Я больше не получаю удовольствия от спорта», — жаловался пловец в соцсетях.

Но он вернулся. Вернулся, чтобы вновь выступить на Олимпиаде и не просто выступить, а доказать, что именно он – король брасса. Пити заявлен на дистанции 50 и 100 м брассом, а также поплывёт в составе эстафет.

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Спустя два года после завершения карьеры вернулся в спорт и британский прыгун в воду Том Дейли. Он, как и Пити, последний раз выступал на чемпионате мира в 2019-м. Олимпийский чемпион после возобновления карьеры успел выступить в синхронных прыжках с вышки на Кубке Великобритании и вместе с Ноем Уильямсом одержал победу с огромным преимуществом.

Почему чемпионат мира проходит в феврале, а не летом?

ЧМ-2024 в Дохе пройдёт в совершенно непривычные для пловцов сроки. Обычно водный чемпионат проходит в июле, но из-за пандемии ковида и переноса на год Олимпиады в Токио сдвинулись и другие турниры. Разница между чемпионатами мира в Фукуоке и Дохе – полгода. Но если турнир в Японии был главным событием года в водных видах спорта, то турнир в Дохе – всего лишь этап отбора на Олимпиаду.

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