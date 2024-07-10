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Чемпионат России по регби – итоги регулярного чемпионата, турнирная таблица, кто и когда играет в четвертьфиналах

А что творится с чемпионом? Главные итоги регулярки чемпионата России по регби
Никита Леонов
Чемпионат России по регби
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Четвертьфинальные пары уже известны. Кто главный фаворит в битве за титул?

В минувшие выходные матчами в Красноярске, Монино и Москве завершился основной этап чемпионата России по регби, по итогам которого были сформированы следующие четвертьфинальные пары:

«Енисей-СТМ» (Красноярск) – «ВВА-Подмосковье» (Монино);
«Стрела-Ак Барс» (Казань) – «Слава» (Москва);
«Красный Яр» (Красноярск) – «Металлург» (Новокузнецк);
«Локомотив-Пенза» – «Динамо» (Москва).

Турнирная таблица чемпионата России
Расписание матчей чемпионата России

По регламенту четвертьфинальные и полуфинальные серии играются до двух побед. Команда, занявшая место в турнирной таблице выше, начнёт на выезде, а затем серия (вторая и при необходимости третья игра) переедет на домашнюю арену. Первые матчи пройдут с 16 по 19 августа.

А пока наше регби взяло месячную паузу, «Чемпионат» подводит итоги регулярного сезона, который получился насыщенным и ярким.

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«Криптонит» для «Енисея»

Перед рестартом чемпионата мы уже отмечали, что главный фаворит сезона – «Енисей-СТМ». Весной и летом красноярская команда обыграла всех своих основных конкурентов – «Локомотив», «Стрелу» и земляков из «Красного Яра». В прошлом году «Енисей» в очень драматичном матче уступил чемпионство «Локомотиву», поэтому сейчас дружина Александра Первухина полна решимости вернуть себе титул. Но именно в прошлогоднем финале проявилась главная слабость «тяжёлой машины» – игра в дождь. В этом сезоне «Енисей» потерпел только три поражения – два в чемпионате и одно в Кубке – и все неудачные матчи были сыграны именно в ненастную погоду. Самый свежий пример – сенсационное поражение в Новокузнецке – 5:22.

РК «Енисей-СТМ»

РК «Енисей-СТМ»

Фото: Пресс-служба РК «Енисей-СТМ»

Чемпионские амбиции Казани

Аппетит приходит во время еды. В 2023 году казанская «Стрела» впервые в своей истории стала обладателем Кубка России по регби, а уже в апреле добавила на полку трофеев ещё один – Суперкубок. Сейчас казанская команда является главным конкурентом красноярских грандов. Уже после возобновления чемпионата «Стрела-Ак Барс» дважды гостила на берегах Енисея и смогла увезти оттуда только одно очко. К счастью для казанцев, очкового запаса им хватило, чтобы удержать второе место.

Как «Стрела» завоевала исторический трофей:
Финал Суперкубка России завершился уникальным действом. Трофей забрала казанская «Стрела»
Финал Суперкубка России завершился уникальным действом. Трофей забрала казанская «Стрела»

Возвращение «Красного Яра»

«Соколы» окончательно подтвердили свои амбиции по возвращению на регбийный Олимп. Бестрофейная засуха команды с левого берега Енисея длится уже пять лет, но в этом году «Красный Яр» претендует если и не на «золотой» дубль, то точно на возвращение в финал. Неприятный осадок могли оставить очередное проигранное дерби 18:30 и домашнее поражение от «Динамо» 17:27 в последнем туре, которое не позволило «соколам» занять второе место и лишило преимущества домашнего поля в полуфинале.

Джейсон Таумалоло, флай-хаф РК «Красный Яр»

Джейсон Таумалоло, флай-хаф РК «Красный Яр»

Фото: Пресс-служба РК «Красный Яр»

Чемпионское «похмелье»

Очень неровный сезон проводит действующий чемпион России. «Локомотив» не смог навязать лидерам борьбу за топ-3, хотя был близок к домашней победе над «Енисеем» (18:21). Пензенцы с большим трудом обыгрывали команды из нижней половины турнирной таблицы – до 60-й минуты уступали дома «Славе», только на последних секундах вырвали победу у «Динамо» 22:21. И именно с бело-голубыми чемпион встретится в первом раунде плей-офф, многие специалисты и эксперты сходятся во мнении, что именно эта пара является самой интересной и непредсказуемой на этой стадии.

Претенденты на сенсацию

Коротко про остальных участников плей-офф.

Качественные зимние трансферы позволили «Динамо» уверенно завершить регулярку – бонус защиты в матче с «Локо», ничья с «Металлургом» (22:22) и историческая победа в Красноярске над «Красным Яром».

«Локомотив-Пенза» — «Динамо»

«Локомотив-Пенза» — «Динамо»

Фото: Пресс-служба РК «Локомотив-Пенза»

«Металлург» является одной из самых талантливых, но при этом и самой нестабильной командой чемпионата. На весенне-летнем отрезке новокузнечане обыграли только две команды – главных аутсайдеров «ВВА-Подмосковье» и главных фаворитов «Енисей-СТМ»!

Московская «Слава» переживает очередную перестройку, ведь зимой команду покинули главный тренер и многие лидеры. Славяне были в 20 минутах от сенсации в Пензе, но смогли обыграть весной только «военлётов» (31:12) и «кузню» (28:26).

В «ВВА-Подмосковье» настали тяжёлые времена. Этой весной «военлёты» не смогли набрать ни одного очка, однако именно в Монино получают практику многие молодые регбисты, как местные воспитанники, так и пришедшие из топ-клубов.

РК «ВВА-Подмосковье»

РК «ВВА-Подмосковье»

Фото: Пресс-служба РК «Слава»

Перед плей-офф чемпионата России нас будут ждать полуфинальные битвы в Кубке. Примечательно, что оба матча пройдут в Красноярске. В первом полуфинале 10 августа на «Авангарде» встретятся «Енисей-СТМ» и «Локомотив-Пенза», а на следующий день, 11 августа, «Красный Яр» примет «Стрелу-Ак Барс». Финал состоится 7 сентября в Москве на «ВТБ Арене»

Нас ждёт жаркое завершение регбийного сезона!

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