А что творится с чемпионом? Главные итоги регулярки чемпионата России по регби

В минувшие выходные матчами в Красноярске, Монино и Москве завершился основной этап чемпионата России по регби, по итогам которого были сформированы следующие четвертьфинальные пары:

«Енисей-СТМ» (Красноярск) – «ВВА-Подмосковье» (Монино);

«Стрела-Ак Барс» (Казань) – «Слава» (Москва);

«Красный Яр» (Красноярск) – «Металлург» (Новокузнецк);

«Локомотив-Пенза» – «Динамо» (Москва).

По регламенту четвертьфинальные и полуфинальные серии играются до двух побед. Команда, занявшая место в турнирной таблице выше, начнёт на выезде, а затем серия (вторая и при необходимости третья игра) переедет на домашнюю арену. Первые матчи пройдут с 16 по 19 августа.

А пока наше регби взяло месячную паузу, «Чемпионат» подводит итоги регулярного сезона, который получился насыщенным и ярким.

«Криптонит» для «Енисея»

Перед рестартом чемпионата мы уже отмечали, что главный фаворит сезона – «Енисей-СТМ». Весной и летом красноярская команда обыграла всех своих основных конкурентов – «Локомотив», «Стрелу» и земляков из «Красного Яра». В прошлом году «Енисей» в очень драматичном матче уступил чемпионство «Локомотиву», поэтому сейчас дружина Александра Первухина полна решимости вернуть себе титул. Но именно в прошлогоднем финале проявилась главная слабость «тяжёлой машины» – игра в дождь. В этом сезоне «Енисей» потерпел только три поражения – два в чемпионате и одно в Кубке – и все неудачные матчи были сыграны именно в ненастную погоду. Самый свежий пример – сенсационное поражение в Новокузнецке – 5:22.

РК «Енисей-СТМ» Фото: Пресс-служба РК «Енисей-СТМ»

Чемпионские амбиции Казани

Аппетит приходит во время еды. В 2023 году казанская «Стрела» впервые в своей истории стала обладателем Кубка России по регби, а уже в апреле добавила на полку трофеев ещё один – Суперкубок. Сейчас казанская команда является главным конкурентом красноярских грандов. Уже после возобновления чемпионата «Стрела-Ак Барс» дважды гостила на берегах Енисея и смогла увезти оттуда только одно очко. К счастью для казанцев, очкового запаса им хватило, чтобы удержать второе место.

Возвращение «Красного Яра»

«Соколы» окончательно подтвердили свои амбиции по возвращению на регбийный Олимп. Бестрофейная засуха команды с левого берега Енисея длится уже пять лет, но в этом году «Красный Яр» претендует если и не на «золотой» дубль, то точно на возвращение в финал. Неприятный осадок могли оставить очередное проигранное дерби 18:30 и домашнее поражение от «Динамо» 17:27 в последнем туре, которое не позволило «соколам» занять второе место и лишило преимущества домашнего поля в полуфинале.

Джейсон Таумалоло, флай-хаф РК «Красный Яр» Фото: Пресс-служба РК «Красный Яр»

Чемпионское «похмелье»

Очень неровный сезон проводит действующий чемпион России. «Локомотив» не смог навязать лидерам борьбу за топ-3, хотя был близок к домашней победе над «Енисеем» (18:21). Пензенцы с большим трудом обыгрывали команды из нижней половины турнирной таблицы – до 60-й минуты уступали дома «Славе», только на последних секундах вырвали победу у «Динамо» 22:21. И именно с бело-голубыми чемпион встретится в первом раунде плей-офф, многие специалисты и эксперты сходятся во мнении, что именно эта пара является самой интересной и непредсказуемой на этой стадии.

Претенденты на сенсацию

Коротко про остальных участников плей-офф.

Качественные зимние трансферы позволили «Динамо» уверенно завершить регулярку – бонус защиты в матче с «Локо», ничья с «Металлургом» (22:22) и историческая победа в Красноярске над «Красным Яром».

«Локомотив-Пенза» — «Динамо» Фото: Пресс-служба РК «Локомотив-Пенза»

«Металлург» является одной из самых талантливых, но при этом и самой нестабильной командой чемпионата. На весенне-летнем отрезке новокузнечане обыграли только две команды – главных аутсайдеров «ВВА-Подмосковье» и главных фаворитов «Енисей-СТМ»!

Московская «Слава» переживает очередную перестройку, ведь зимой команду покинули главный тренер и многие лидеры. Славяне были в 20 минутах от сенсации в Пензе, но смогли обыграть весной только «военлётов» (31:12) и «кузню» (28:26).

В «ВВА-Подмосковье» настали тяжёлые времена. Этой весной «военлёты» не смогли набрать ни одного очка, однако именно в Монино получают практику многие молодые регбисты, как местные воспитанники, так и пришедшие из топ-клубов.

РК «ВВА-Подмосковье» Фото: Пресс-служба РК «Слава»

Перед плей-офф чемпионата России нас будут ждать полуфинальные битвы в Кубке. Примечательно, что оба матча пройдут в Красноярске. В первом полуфинале 10 августа на «Авангарде» встретятся «Енисей-СТМ» и «Локомотив-Пенза», а на следующий день, 11 августа, «Красный Яр» примет «Стрелу-Ак Барс». Финал состоится 7 сентября в Москве на «ВТБ Арене»

Нас ждёт жаркое завершение регбийного сезона!