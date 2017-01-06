Российские гандболисты выиграли у белорусов в товарищеском матче накануне ЧМ

Мужская сборная России по гандболу одержала победу над сборной Беларуси со счётом 31:26 в товарищеском матче, который команды сыграли в ходе подготовки к предстоящему чемпионату мира. Уже к перерыву россияне добились комфортного преимущества «+7», которое и позволило им добиться в итоге желаемого результата.Россия — Беларусь — 31:26 (19:12).Чемпионат мира во Франции стартует 11 января, а россияне сыграют в одной группе со сборными Франции, Польши, Бразилии, Японии и Норвегии.