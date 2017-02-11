Прыгунья в длину Клишина выиграла открытый чемпионат Риги по лёгкой атлетике

Россиянкапобедила в прыжках в длину на зимнем открытом чемпионате Риги по лёгкой атлетике. Дарья показала результат 6,78 метра, что на полметра больше, чем у латвийки Кристины Блазевики, ставшей второй. Замкнула тройку призёров ещё одна местная спортсменка Лаума Грива, прыгнувшая на 6,19.Напомним, что Клишина является единственной российской легкоатлеткой, допущенной до участия в международных соревнованиях. Кроме того, Дарья была единственной представительницей лёгкой атлетики на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.