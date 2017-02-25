Крамер: Легков сидел перед телевизором и плакал, радуясь за Устюгова

Тренер сборной России по лыжным гонкампрокомментировал победув скиатлоне на чемпионате мира в Лахти.«Эта победа станет отличной мотивацией, особенно для ребят, которые находятся дома и не могут соревноваться здесь. Я очень счастлив. Легков сидел перед телевизором и плакал. Он очень рад за Устюгова и за всю команду.Думаю, Сергей всё равно бы выиграл, даже без падения Сундбю, но этого мы никогда уже не узнаем. Как правило, Сергей быстрее норвежца, но после 30 километров — как знать. Многие испытывают трудности при смене стиля в скиатлоне, но не Сергей. Он всегда быстр», — приводит слова Крамера NTB.