Винокуров: никакой взятки Колобневу не было, на слушании дела меня не будет

Генеральный менеджер велокоманды «Астана»вновь опроверг информацию о взятке, якобы предложенной им россиянинуво время велогонки Льеж – Бастонь — Льеж в 2010 году. На минувшей неделе издание Le Soir сообщило, что суд первой инстанции в Льеже рассмотрит дело Винокурова и Колобнева. Сообщается, что на финише гонки Винокуров предложил сопернику 150 тыс. евро, чтобы тот уступил ему.«Эта тема стара как мир, но почему-то западные журналисты так любят каждый раз преподносить её как что-то новое. Я уже неоднократно заявлял — никакой взятки не было. Как и прежде, моя позиция не изменилась, я давно говорил об этом, и мне нечего добавить. Что касается самого слушания, в эти сроки я буду с командой на „Джиро д'Италия“, и, конечно, представлять мои интересы будет адвокат», — цитирует Винокурова «Р-Спорт».