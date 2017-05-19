Заварзина: большой спорт — это работа, износ организма и безразличие большинства

Российская сноубордистка Алёна Заварзина перед началом подготовки к своей третьей Олимпиаде высказала своё отношение к неоднократным изменениям олимпийской программы в сноуборде, происходящим без мыслей о многолетнем сложном труде спортсменов.

«Что такое большой спорт? Это работа, режим. Уезжаешь, когда у близких людей большие события, а ты не можешь пропустить сбор. Когда делаешь то, что не хочется на постоянной основе. Когда не можешь завести собаку, кота или даже растение. Износ организма, безразличие большинства к твоему призванию. Допинговые ограничения и скандалы.

Когда международная федерация и МОК ищут причины, чтобы убрать целый вид спорта, исходя из каких-то маркетинговых исследований, учитывая, что на этот вид спорта у них нет даже одного маркетолога. Редкие удачи — заслуга всех, поражения — твоя собственная ошибка. Когда нет профессиональной среды, где ты можешь достигнуть максимального результата, а периодически раз в четыре года люди в костюмах хвалятся своей системной работой. Когда они ждут звонка «сверху» уже четыре года, чтобы привлечь средства олигархов на развитие. Когда все вдохновляющие составляющие этой деятельности на благо имиджа страны — чтобы показать самосовершенствование, что всё возможно, стоит только захотеть, — втаптываются в землю.

Когда здесь, чтобы создать инфраструктуру, нужно провести грандиозное спортивное событие, чтобы доказать другим странам, что у нас лучше всех. «Ну классно, поздравляю. Я далёк(а) от спорта, какой там у вас вид? А это что, лампа? Какой кубок? Кубок мира?! Сколько дней осталось доОолимпиады? Переключи канал, там мой сериал идёт».

Ну хорошо, какая разница, что думают окружающие. Всё равно чемпионов любят и ими гордятся. Я думаю, все, кто когда-либо был задействован в российском спорте, до конца не были честными с вами. У нас не принято говорить о проблемах и жаловаться. Тем более что по достижении нужного результата вы сами забываете о плохом и на волне успеха благодарите всех и каждого. Я хочу, чтобы вы знали: все те медали, которые русские спортсмены приносят нашей стране, — это не только тяжёлый физический труд (в некоторых случаях очень тяжёлый), но и огромное психологическое напряжение, тревога, бессонница, борьба за создание лучших условий, бесконечное доказательство того, что ты достоин доверия и поддержки.

За 10 лет в профессиональном спорте я прошла всё — от эйфории до безграничного отвращения к своей работе. Эти сложные эмоции сделали меня патриотом своей страны, о чём я не кричу и не пропагандирую. Я испытываю разные чувства — от огромной любви и уважения к нашим людям до стыда и безысходности.

Но, несмотря на всё это, спорт научил меня терпению, и даже когда я хочу бросить всё и разнести свою квартиру вдребезги от фрустрации, я все ещё здесь. И моя третья Олимпиада в феврале. И да, это мой текущий большой проект», — написала Заварзина на своей странице в «инстаграме».