Алекберов: самая большая победа — если такой клуб, как «Динамо», будет сохранен

Главный тренер «Динамо» Темур Алекберов на послематчевой пресс-конференции рассказал о добытом чемпионском титуле, пути к нему и пережитых эмоциях.

«Очень сложный, очень трудный сезон. Были периоды, когда были большие сомнения, потому что очень сложно было идти по этому пути. Я очень счастлив, что мы сделали дело, к которому шли, в которое мы верили несмотря ни на что. Я, конечно, по-настоящему счастлив как тренер, как человек. Каждого спортсмена, а игрока «Динамо» в первую очередь, только титулы делают счастливым. Делают его, несмотря ни на какие обстоятельства, очень сильным. Я очень счастлив, что дети игроков, мои дети могут гордиться своими отцами. Это очень важно! Очень трудный сезон, и спасибо господу за то, что футболисты, которые отдали всё и заслужили эту победу, её достигли. По-настоящему трудно понять и прочувствовать через что пришлось пройти, чтобы выиграть чемпионат, поэтому я счастлив вдвойне.

Команда на протяжении всего плей-офф была заряжена только на победу. Мы столько раз выходили из таких трудностей, что казалось: еще один толчок, и мы упадем. Но мы в самый последний момент собирались и, как Мюнхаузен, сами себя за волосы вытаскивали. И прошли через все сложности взаимоотношений и всего в этом году. Но мы пришли к тому, к чему всегда стремятся игроки команды и клуб «Динамо». И заключительные слова я хочу сказать: будет самой большой победой, если такой клуб будет существовать и будет работать, и будет добиваться дальше. Я посылаю от себя такой SOS людям: пожалуйста, сохраните команду и дайте ей возможность радовать людей, выступать на международной арене и показывать это мастерство, которое игроки дарят всегда своим болельщикам. Это очень важно! Мы не должны потерять такую команду. Сегодня это суперважно! Очень быстро можно все растерять и очень трудно создать такой коллектив.

Это счастье очень сложно передать словами. Я очень давно кланяюсь в пол каждому игроку. Я не знаю, что будет дальше, но сегодня я счастлив, что видел настолько профессиональных людей. За целый год, вы не поверите, при всех трудностях у нас не было ни одного конфликта на тренировке. Чтобы люди какой-то негатив выплескивали и были конфликты – нет! За все время ни один футболист не позволил себе опоздать на тренировку. Они были настолько едины и профессиональны, что для меня это было очень сложно. Я всегда ставил себя на их место и думал: смог ли я так относиться профессионально и терпеть, как они делали весь этот год? Поэтому я кланяюсь каждому за то, что они оставались людьми, профессионалами, командой. За то, что они честь и гордость сохранили. Самое большое счастье, когда твои дети могут тобой гордиться. И сегодня это произошло, поэтому я очень-очень счастлив!» — приводит слова Алекберов пресс-служба АМФР.