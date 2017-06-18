Когуашвили: состав на ЧМ по греко-римской борьбе определим за 10 дней до старта

Главный тренер сборной России Гоги Когуашвили подвёл общие итоги завершившегося во Владимире чемпионата России по греко-римской борьбе.

«Говоря о спортивной составляющей, мы определили сильнейших. Соревнования есть соревнования, но тренер всегда должен быть чем-то недоволен. Прежде всего — без партера скучно, хотелось бы, чтобы на чемпионате России было гораздо зрелищнее. Я говорю в целом, а так, были интересные ребята, которые делали и броски, и технические действия, но низкая зрелищность всё равно бросается в глаза. На чемпионате России судейство было на высшем уровне, а кто как готов, так и отборолся. Радует, что молодёжь потихоньку штурмует лидеров, почти в каждом весе. Поверьте мне, через год будет совсем другая история, будет гораздо больше лидеров и другая конкуренция.

Состав на чемпионат мира мы огласим, как обычно, после контрольных схваток за 10 дней до чемпионата мира. Помимо меня решение будут принимать тренерский совет и исполком федерации, утверждать всё будет президент ФСБР Михаил Мамиашвили. Наша цель — ярко выступить на чемпионате мира и завоевать как можно больше золотых медалей", — приводит слова Когуашвили пресс-служба ФСБР.