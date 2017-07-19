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Эннис-Хилл в августе получит золотую медаль ЧМ-2011, которой была лишена Чернова

19 июля 2017, среда. 10:57. Другие

Британская легкоатлетка Джессика Эннис-Хилл получит золотую медаль чемпионата мира 2011 года в семиборье в августе, сообщает Daily Mail. Накануне Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию россиянки Татьяны Черновой.

В организме Черновой после перепроверки допинг-пробы было обнаружено запрещённое вещество туринабол. Из-за дисквалификации ВФЛА полномочия по принятию решения по дисквалификации Черновой IAAF передала CAS. Россиянка подала апелляцию на данное решение, однако она была отклонена. Татьяна была лишена золотой медали чемпионата мира 2011 года и бронзы Олимпийских игр 2012 года.

Эннис-Хилл получит награду на чемпионате мира в Лондоне и таким образом станет трёхкратной чемпионкой мира.

Апелляция Черновой на процедуру передачи решения по её дисквалификации отклонена
Источник: Daily Mail Сообщить об ошибке
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Татьяна Чернова Допинг
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