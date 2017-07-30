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Устюгов: при таких условиях, как у норвежцев, россияне стали бы лучшими в мире

30 июля 2017, воскресенье. 10:00. Другие

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Сергей Устюгов восхитился условиями для занятия лыжными гонками в Норвегии.

«Зимой в одном из интервью я сказал, что норвежцам должно быть стыдно проигрывать, особенно на домашних трассах. Я действительно так считаю. Я был на базе в Шушене и остался под сильным впечатлением от того, какие замечательные условия там созданы для лыжников. Если бы у нас в России были бы такие хорошие условия, то мы могли бы быть лучшими в мире», — приводит слова Устюгова NRK.

Источник: NRK Сообщить об ошибке
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Сергей Устюгов
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