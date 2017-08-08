Клевцов: серебро Шубенкова — это всё-таки успех. Поэтому нам нечего бога гневить

Тренер российского легкоатлета Сергея Шубенкова Сергей Клевцов оценил выступление подопечного в беге на 110 м с барьерами на чемпионате мира в Лондоне. Сергей, выступавший под нейтральным флагом, завоевал серебро. Победу одержал ямаец Омар Маклеод.

«Таким взволнованным, как сегодня, я Сергея не видел никогда. Всё-таки два года, в течение которых он был отстранён от международных соревнований, не могли не отразиться на результате. С учётом всего этого, в принципе, серебро является хорошим результатом, но мне всё равно обидно. У Сергея есть полный комплект медалей чемпионатов мира, теперь мы будем работать дальше с прицелом на следующий чемпионат мира и Олимпийские игры.

Возможно, чуть раньше, чем требовалось, перестали тренироваться — за неделю до старта я запретил надевать шиповки. Но мы то же самое делали и перед прошлым чемпионатом мира, и сейчас считаю, что сделал правильно. Тот же Андре де Грассе, который мог стать чемпионом мира, здесь получил травму, а если выбирать между серебряной медалью и травмой, то я, конечно, предпочту серебряную медаль.

Понимаю, что, судя по количеству поздравительных сообщений на моём телефоне, это всё-таки успех. Поэтому нам нечего бога гневить. Мне сегодня сказал Сергей, когда мы заканчивали разминку: «Тренер, я знаю, что мы всегда нацелены на результат, но вы просто наслаждайтесь, что находитесь на финале чемпионата мира». Я ему ответил: «Хорошо, дорогой, но моё наслаждение будет более полным, если ты победишь там всех. И частично всё получилось так, как я хотел», — цитирует Клевцова ТАСС.