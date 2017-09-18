Дегтярёв: без российских спортсменов никакой спорт не является полноценным

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв прокомментировал информацию о том, что ещё 12 национальных антидопинговых агентств поддержали призыв членов института Национальных антидопинговых организаций отстранить сборную России от участия в Олимпиаде-2018 года из-за допинговых скандалов. Общее количество антидопинговых организаций, поддержавших призыв, достигло 28.



«Это попытки оказать давление на Россию и Международный олимпийский комитет, это недобросовестная конкуренция. Уверен, что спортсмены стран, чьи антидопинговые агентства пытаются неспортивными методами оказывать давление на Россию, не поддержали бы подобное. Потому что без российских спортсменов никакой спорт в принципе не является полноценным, это признают все. Поэтому нам обращать на это внимание не надо, эти национальные антидопинговые агентства превышают свои полномочия», — цитирует Дегтярёва ТАСС.

Ещё 12 антидопинговых агентств призвали МОК отстранить РФ от участия в ОИ-2018