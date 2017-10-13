«Красный Яр» выиграл Кубок России по регби-7 среди женских команд

«Красный Яр» стал победителем Кубка России по регби-7 среди женских команд, который проходил в Анапе с 11 по 12 октября. В финале «Красный Яр» выиграл красноярское дерби у «Енисея-СТМ» со счётом 22:19.



Напомним, что незадолго до этого, 7 октября, «Енисей-СТМ» впервые в истории стал чемпионом России. Регбистки набрали 31 очко, опередив «Красный Яр» на 4 очка. Бронзовые медали российского первенства завоевали регбистки «РГУТИС-Подмосковье» (26).

1 октября мужской «Енисей-СТМ» также победил в чемпионате России, обыграв в финале по сумме двух матчей «Красный Яр».