100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Кулижников: перед собой я чист, не ем даже витаминки

17 октября 2017, вторник. 13:45 Другие

Трёхкратный чемпион мира на отдельных дистанциях, двукратный чемпион мира в спринте российский конькобежец Павел Кулижников рассказал, как справился с психологическим давлением перед олимпийским сезоном. В начале марта 2016 года появилась информация, что допинг-проба Павла дала положительный результат на мельдоний. В апреле его отстранение было снято.

«Пять месяцев я вообще ничего не делал. Включился в работу в последние два месяца, и сейчас уже всё… Настрой совсем другой. Это уже всё осталось позади, хотя в прошлом сезоне морально было непросто со всеми этими разговорами вокруг допинга.

Было такое настроение, знаете, что уже ничего не хотелось. Я понял, что может случиться так, что тебя могут ни за что отстранить, лишить чего-то, отнять выигранные титулы. Перезагрузка произошла, и теперь такая ситуация для меня — новый стимул. Перед собой я чист, не ем даже витаминки», — цитирует Кулижникова «Р-Спорт».

Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
Теги
Павел Кулижников Допинг милдронат
Новости. Другие
17 октября 2017, вторник
14:27 Велогонщик Ару продолжит карьеру в UAE Team Emirates
14:07 Якушев: тюменским биатлонистам гарантировано место в сборной? Это полная ерунда
13:56 Фуркад стал обладателем награды Академии спорта Франции
13:51 Якушев: мы готовы к проведению и этапа КМ в Тюмени, и этапа Кубка IBU в Увате
13:45 Кулижников: перед собой я чист, не ем даже витаминки
13:17 Поздняков: сборная России на ОИ-2018 будет самой чистой
12:41 Гимнастка Байлз назвала имя своего нового тренера
11:54 Чемпионка мира по скалолазанию получила перелом копчика после ссоры с охранником
11:52 Кравцов: рассчитываем, что получим все квоты в шорт-треке на Олимпиаду-2018
11:33 ОКР за 4 года потратил около 1 млрд рублей на подготовку сборной РФ к ОИ-2018
10:43 Мужская сборная РФ по стрельбе из лука вышла в 1/8 финала чемпионата мира
10:23 Независимый комитет ВАДА даст рекомендации по статусу РУСАДА 16 ноября
09:50 Церемония зажжения огня Игр-2018 состоится в Древней Олимпии 24 октября
09:34 На ЧМ по тяжёлой атлетике 2017 года будет взято рекордное количество допинг-проб
09:28 Ершова выиграла золото на чемпионате Европы U23 по тяжёлой атлетике
09:14 Обвиняемый в коррупции Диак на выборах столицы ОИ-2016 голосовал за Токио
09:03 Единственный бразилец, выигравший медали на пяти ОИ подряд, завершил карьеру
01:05 Сотникова: иду на поправку, нужно ещё немножко времени до полного восстановления
00:17 Штангистки РФ завоевали три медали молодёжного ЧЕ
00:03 Сейв Седойкиной признан лучшим во 2-м туре гандбольной Лиги чемпионов
16 октября 2017, понедельник
22:34 Илюмжинов хочет свести за шахматной доской лидеров США и КНДР
20:26 «Динамо-Синара» одержало 2-ю победу в чемпионате России по гандболу
20:05 «Ставрополье-СКФУ» и «Уфа-Алиса» сыграли вничью в гандбольной Суперлиге
19:48 В Петербурге покажут ледовый мюзикл по мотивам романа Брэма Стокера «Дракула»
19:39 «Университет» победил «АГУ-Адыиф» в гандбольной Суперлиге
19:30 Фигуристка Константинова выиграла второй этап Кубка России
18:26 Прямая трансляция матча гандбольной Суперлиги «Динамо-Синара» — «Луч»
18:12 Прямая трансляция матча ЧР по гандболу «Ставрополье-СКФУ» — «Уфа-Алиса»
18:04 Прямая трансляция матча гандбольной Суперлиги «АГУ-Адыиф» – «Университет»
17:39 Японский пилот впервые стал чемпионом Red Bull Air Race
16:35 Борцы РФ победили на Межконтинентальном кубке в пяти весовых категориях
16:02 Прокунин: Лапшин получил травму на просмотре в «Спартаке»
15:51 МОК разочарован итогами голосования в Тироле по заявке Инсбрука на ОИ-2026
15:30 РФ направила в Интерпол запрос на задержание и экстрадицию Родченкова
15:19 Суд гандбола ЕГФ открыл дело по матчу «Университет-Нева» – «Хабнарфьордюр»
15:07 Оргкомитет Игр-2018 призвал МПК поддержать заявку КНДР на участие в Паралимпиаде
14:20 Мосгорсуд признал законным заочный арест Родченкова
13:44 Танака не выступит на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве
13:42 1-е заседание Независимой организации допинг-тестирования пройдёт до конца года
13:26 Басалкина: в Гранд-финале НПЛ в Сочи у нас не было права на ошибку
13:17 РООИ «Перспектива» проведёт благотворительный «Турнир добра» по мини-футболу
12:46 Забелинская стала четвёртой в велогонке с раздельным стартом во Франции
12:29 Пасека: у меня началась неприязнь, когда я стала углубляться в футбол
12:01 Bronenosec Sailing Team — вице-чемпион Европы в классе ClubSwan50
11:57 И. Печёнкин: на Олимпиаду, конечно, вряд ли удастся пробиться, там другие люди
Все новости RSS
Партнерский контент