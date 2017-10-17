Кулижников: перед собой я чист, не ем даже витаминки

Трёхкратный чемпион мира на отдельных дистанциях, двукратный чемпион мира в спринте российский конькобежец Павел Кулижников рассказал, как справился с психологическим давлением перед олимпийским сезоном. В начале марта 2016 года появилась информация, что допинг-проба Павла дала положительный результат на мельдоний. В апреле его отстранение было снято.

«Пять месяцев я вообще ничего не делал. Включился в работу в последние два месяца, и сейчас уже всё… Настрой совсем другой. Это уже всё осталось позади, хотя в прошлом сезоне морально было непросто со всеми этими разговорами вокруг допинга.

Было такое настроение, знаете, что уже ничего не хотелось. Я понял, что может случиться так, что тебя могут ни за что отстранить, лишить чего-то, отнять выигранные титулы. Перезагрузка произошла, и теперь такая ситуация для меня — новый стимул. Перед собой я чист, не ем даже витаминки», — цитирует Кулижникова «Р-Спорт».