Дойлидов: у Щербо было много поклонниц, которые сами могли его изнасиловать

Заслуженный тренер Беларуси Виктор Дойлидов прокомментировал заявление бывшей советской и украинской гимнастки Татьяны Гуцу о том, что в 1991 году она была изнасилована прославленным советским и белорусским гимнастом Виталием Щербо.

«Я вообще в это не верю. И потом, что значит изнасиловать девушку?! Это означает, что её нужно бить или чтобы кто-то её держал. Виталий никогда этим не занимался, у него всегда было много поклонниц, которые, честно говоря, сами могли его изнасиловать.

Он был симпатичный парень, выглядел шикарно, имел имя. В 1992 году 6 золотых олимпийских медалей, да и до сих пор он был в сборной на первых ролях. Он не страдал от того, что у него не было внимания со стороны женского пола.

Насколько я помню Гуцу, она не такая уж красавица, чтобы он по ней умирал. Я вообще не слышал, чтобы у них были какие-то отношения. Виталия я знаю хорошо, не думаю, что он мог перейти эту черту. Поэтому то, что пишет Гуцу, это просто чушь. И почему она вдруг сейчас это упомянула? Значит, ей это выгодно», – цитирует Дойлидова «Радио Свобода».