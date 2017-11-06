Мужская сборная России по шахматам взяла серебро командного ЧЕ

В заключительном, девятом туре командного чемпионата Европы по шахматам, который проходил в Греции, мужская сборная России победила команду Германии — 3:1. Победы в своих партиях одержали Ян Непомнящий и Никита Витюгов, по пол-очка принесли команде Александр Грищук и Максим Матлаков.

Сборная Азербайджана в 9-м туре сыграла вничью с командой Украины — 2:2. В итоге Россия и Азербайджан набрали по 14 командных очков, однако дополнительные показатели оказались лучше у азербайджанских шахматистов, которые и стали чемпионами Европы. Бронзовым призёром стала команда Украины (13 очков).

Женская сборная России, накануне обеспечившая себе первое место, в заключительном туре одержала победу над Арменией со счётом 3,5:0,5. Свои партии выиграли Александра Костенюк, Валентина Гунина и Александра Горячкина, вничью сыграла Ольга Гиря. В итоге российские шахматистки набрали 17 командных очков из 18 возможных — у них всего одна ничья в 9 матчах. Второе место с 14 очками заняла Грузия, третье — Украина (13).