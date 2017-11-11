Баску и Макгаффи выиграли этап Кубка мира по бобслею в Лейк-Плэсиде

Американцы Коди Баску и Самуэль Макгаффи первенствовали во втором старте бобслеистов в двойках, которым завершился первый этап Кубка мира по бобслею и скелетону в Лейк-Плэсиде (США). Российские экипажи Максим Андрианов / Михаил Мордасов, Александр Касьянов / Алексей Пушкарев и Алексей Стульнев / Алексей Зайцев заняли 17-е, 18-е и 20-е места соответственно.

Бобслей. Кубок мира. Первый этап. Лейк-Плэсид, США

Двойки. Второй старт

1. Коди Баску / Самуэль Макгаффи (США) – 1.51,73.

2. Джастин Криппс / Александр Копач (Канада) – 1.51,84.

3. Джастин Олсен / Эван Вайншток (США) – 1.52,13…

17. Максим Андрианов / Михаил Мордасов (Россия) – 1.53,07.

18. Александр Касьянов / Алексей Пушкарев (Россия) – 1.53,12…

20. Алексей Стульнев / Алексей Зайцев (Россия) – 56,58 (результат первой попытки).