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Баску и Макгаффи выиграли этап Кубка мира по бобслею в Лейк-Плэсиде

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Американцы Коди Баску и Самуэль Макгаффи первенствовали во втором старте бобслеистов в двойках, которым завершился первый этап Кубка мира по бобслею и скелетону в Лейк-Плэсиде (США). Российские экипажи Максим Андрианов / Михаил Мордасов, Александр Касьянов / Алексей Пушкарев и Алексей Стульнев / Алексей Зайцев заняли 17-е, 18-е и 20-е места соответственно.

Бобслей. Кубок мира. Первый этап. Лейк-Плэсид, США
Двойки. Второй старт

1. Коди Баску / Самуэль Макгаффи (США) – 1.51,73.
2. Джастин Криппс / Александр Копач (Канада) – 1.51,84.
3. Джастин Олсен / Эван Вайншток (США) – 1.52,13…
17. Максим Андрианов / Михаил Мордасов (Россия) – 1.53,07.
18. Александр Касьянов / Алексей Пушкарев (Россия) – 1.53,12…
20. Алексей Стульнев / Алексей Зайцев (Россия) – 56,58 (результат первой попытки).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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