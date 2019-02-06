Три мяча Бобровниковой помогли «Ростов-Дону» обыграть «Ставрополье» в матче ЧР

«Ростов-Дон» на выезде обыграл «Ставрополье» (Ставрополь) в матче чемпионата России по гандболу среди женских команд. Встреча завершилась со счётом 33:25 в пользу гостей.
Гандбол. Суперлига. Женщины
«Ставрополье» (Ставрополь) — «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) — 25:33 (15:19)
«Ростов-Дон»: Мехдиева (4/19, 21%), Пессоа (8/18, 44%); Манагарова — 9, Сень — 6, Кожокарь — 4, Бобровникова — 3, Борщенко — 3, Макеева — 2, Смирнова — 2, Таженова — 2, Аббинг — 1, Собкало — 1, Сливинская, Петрова, Маслова, Дульева.
«Ростов-Дон» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 32 очками.
Отметим, что 3 мяча в ворота «Ставрополья» забила олимпийская чемпионка, левая полусредняя Владлена Бобровникова, вернувшаяся в строй после рождения дочери.
Чемпионат России по гандболу среди женщин проводится с 1993 года. Действующим чемпионом первенства является «Ростов-Дон».