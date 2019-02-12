Глава МОК выразил соболезнования в связи со скоропостижной кончиной Райнельта

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах выразил соболезнования в связи со скоропостижной кончиной олимпийского чемпиона 2012 года по академической гребле Максимилиана Райнельта.

«Максимилиан Райнельт был одним из величайших представителей немецкой академической гребли, а кроме того, очень приятным человеком, которому удалось успешно сочетать занятия спортом и медициной», — приводит слова Баха Inside the Games.

30-летний Райнельт погиб во время катания на лыжах в Швейцарии. Пятикратный чемпион Европы, двукратный чемпион мира, серебряный призёр Олимпиады — 2016 завершил спортивную карьеру в 2016 году, чтобы сосредоточиться на завершении медицинского образования. Он был удостоен высшей спортивной награды Германии Silbernes Lorbeerblatt.