Плохотников: из-за болезни бежал не очень, но ощущения от победы нереальные

Константин Плохотников прокомментировал победу в беге на дистанции 1500 м на чемпионате России в помещении, который проходит в Москве. Спортсмен показал время — 3 минуты 43,09 секунды. Вторым стал Ильдар Надыров (3.43,24), бронзовая досталась Евгению Кунцу (3.43,46).

«Ощущения от победы просто нереальные. Я заболел, и бежалось не очень. Причина успеха – мой главный тренер. У нас хорошая взаимосвязь. Сегодня я рассчитывал на результат, но мне даже казалось, что мы медленно бежим. На последних кругах я уже не пускал соперников, так как почувствовал азарт», — передаёт слова Плохотникова корреспондент «Чемпионата» Карина Фалько.

У женщин первое место на дистанции 1500 м заняла Анастасия Калина (4.12,94).