Крамер — о доминировании норвежских лыжников: плохо, когда побеждает одна страна

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал доминирование норвежцев на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Зеефельде (Австрия).



«Плохо, когда только одна страна выигрывает все золотые медали. Но стоит признать, что лыжные гонки — это спорт номер один в Норвегии, а их федерация лыжного спорта чрезвычайно хорошо организована. Посмотрите, сколько людей находится у них в команде. У них хорошие смазки и отличные тренеры», — приводит слова наставника сборной России VG.



На чемпионате мира в Зеефельде спортсмены из Норвегии одержали победы в пяти из шести уже состоявшихся стартов. Единственной гонкой, где конкурентам удалось опередить представителей Норвегии, стал женский командный спринт классическим стилем, который выиграла сборная Швеции.

Пеллегрино: доминирование норвежцев в лыжных гонках становится проблемой