Велогонщица Шмелёва принесла сборной России первое золото на ЧМ в Польше

Российская велогонщица Дарья Шмелёва выиграла соревнования в гите на 500 м на чемпионате мира по трековому велоспорту в Прушкове (Польша).

Россиянка преодолела дистанцию за 33,012 секунды. Серебряным призёром соревнований стала украинская спортсменка Елена Старикова, уступившая Шмелёвой 0,295 секунды. Тройку призёров замкнула австралийская велогонщица Каарле Маккаллок (+0,407).

Трековый велоспорт. Чемпионат мира. Прушков, Польша

Женщины, гит, 500 метров

1. Дарья Шмелёва (Россия) — 33,012.

2. Елена Старикова (Украина) — +0,295.

3. Каарле Маккаллок (Австралия) — +0,407.

Отметим, для Шмелёвой этот чемпионский титул стал четвёртым в карьере и вторым в этой дисциплине.

Для российской сборной эта медаль стала третьей на чемпионате. Ранее Шмелёва вместе с Анастасией Войновой стали серебряными призёрами чемпионата в командном спринте, а Денис Дмитриев, Александр Шарапов и Павел Якушевский завоевали бронзовые медали в аналогичной дисциплине.