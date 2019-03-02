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Велогонщица Шмелёва принесла сборной России первое золото на ЧМ в Польше

Велогонщица Шмелёва принесла сборной России первое золото на ЧМ в Польше
Другие / Велоспорт

Российская велогонщица Дарья Шмелёва выиграла соревнования в гите на 500 м на чемпионате мира по трековому велоспорту в Прушкове (Польша).

Россиянка преодолела дистанцию за 33,012 секунды. Серебряным призёром соревнований стала украинская спортсменка Елена Старикова, уступившая Шмелёвой 0,295 секунды. Тройку призёров замкнула австралийская велогонщица Каарле Маккаллок (+0,407).

Трековый велоспорт. Чемпионат мира. Прушков, Польша
Женщины, гит, 500 метров
1. Дарья Шмелёва (Россия) — 33,012.
2. Елена Старикова (Украина) — +0,295.
3. Каарле Маккаллок (Австралия) — +0,407.

Отметим, для Шмелёвой этот чемпионский титул стал четвёртым в карьере и вторым в этой дисциплине.

Для российской сборной эта медаль стала третьей на чемпионате. Ранее Шмелёва вместе с Анастасией Войновой стали серебряными призёрами чемпионата в командном спринте, а Денис Дмитриев, Александр Шарапов и Павел Якушевский завоевали бронзовые медали в аналогичной дисциплине.

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