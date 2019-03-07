Латыпов: не знаю, что случилось со стрельбой, будем разговаривать с тренерами

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал выступление в гонке преследования на Универсиаде-2019 в Красноярске.

Латыпов допустил пять промахов и завоевал бронзовую медаль. Победу одержал Дмитрий Иванов, серебряным призёром стал Никита Поршнев.

«Гонка сегодня была хорошая, заняли весь пьедестал, рад за ребят. Погода была отличная, солнечная, быстрое скольжение по трассе, было приятно ехать. На самой гонке у меня не получилось со стрельбой, на трассе чувствовал себя хорошо, но были ошибки, которые не дали сохранить своё место. Не знаю, что случилось со стрельбой, пока не анализировал, будем разговаривать с тренерами, надо свои ощущения сравнить с показаниями», — приводит слова Латыпова ТАСС.