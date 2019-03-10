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Мамаев победил в слоупстайле на Универсиаде в Красноярске, Хадарин — второй

Мамаев победил в слоупстайле на Универсиаде в Красноярске, Хадарин — второй
Другие / Зимняя Универсиада 2019

Российский сноубордист Антон Мамаев одержал победу в слоупстайле на XXIX Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске. Его товарищ по команде Владислав Хадарин стал серебряным призёром соревнований.

Мамаев одержал победу с результатом 95 баллов. Хадарин набрал 92 очка. Тройку призёров замкнул финн Аксель Телен, в его активе 89,25 балла. В шаге от пьедестала остановился россиянин Михаил Матвеев (87,50).

Сноуборд. XXIX Всемирная зимняя Универсиада. Красноярск
Мужчины, слоупстайл
1. Антон Мамаев (Россия) — 95,00.
2. Владислав Хадарин (Россия) — 92,00.
3. Аксель Телен (Финляндия) — 89,25.
4. Михаил Матвеев (Россия) — 87,50...
10. Александр Смелов (Россия) — 36,50.

Ранее российские сноубордистки Елена Костенко, Анастасия Логинова и Екатерина Косова заняли весь пьедестал почёта в аналогичной дисциплине.

Универсиада-2019. Мужчины. Слоупстайл
10 марта 2019 года, воскресенье. 10:00 МСК
1
Антон Мамаев
Россия
95.00
2
Владислав Хадарин
Россия
92.00
3
Аксель Телен
Финляндия
89.25
Российские сноубордистки выиграли все 3 медали в слоупстайле на Универсиаде-2019
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