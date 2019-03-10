Мамаев победил в слоупстайле на Универсиаде в Красноярске, Хадарин — второй

Российский сноубордист Антон Мамаев одержал победу в слоупстайле на XXIX Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске. Его товарищ по команде Владислав Хадарин стал серебряным призёром соревнований.

Мамаев одержал победу с результатом 95 баллов. Хадарин набрал 92 очка. Тройку призёров замкнул финн Аксель Телен, в его активе 89,25 балла. В шаге от пьедестала остановился россиянин Михаил Матвеев (87,50).

Сноуборд. XXIX Всемирная зимняя Универсиада. Красноярск

Мужчины, слоупстайл

1. Антон Мамаев (Россия) — 95,00.

2. Владислав Хадарин (Россия) — 92,00.

3. Аксель Телен (Финляндия) — 89,25.

4. Михаил Матвеев (Россия) — 87,50...

10. Александр Смелов (Россия) — 36,50.

Ранее российские сноубордистки Елена Костенко, Анастасия Логинова и Екатерина Косова заняли весь пьедестал почёта в аналогичной дисциплине.