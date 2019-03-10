Вяткина — 2-я в спортивном ориентировании на средней дистанции на Универсиаде

Россиянка Марина Вяткина завоевала серебряную медаль в спринте в спортивном ориентировании на лыжах на XXIX зимней Универсиаде в Красноярске. Золото выиграла представительница Финляндии Лиса Майя Ненонен. Тройку призёров замкнула чешская спортсменка Петра Ганчова.

Спортивное ориентирование на лыжах. XXIX Всемирная зимняя универсиада. Красноярск

Женщины. Средняя дистанция

1. Лиса Майя Ненонен (Финляндия) — 37.07.

2. Марина Вяткина (Россия) — +7.

3. Петра Ганчова (Чехия) — +19...

5. Мария Петрушко (Россия) — +1.10...

8. Елизавета Моисеенко (Россия) — +1.58.

9. Екатерина Степанова (Россия) — +2.05...

17. Александра Русакова (Россия) — 3.38...

Дарья Шупикова — дисквалифицирована.

Ранее Сергей Горланов и Владислав Киселев завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно на аналогичной дистанции.

Напомним, в активе Вяткиной два золота и два серебра Всемирной зимней универсиады в Красноярске.

Сборная России продолжает уверенно лидировать в неофициальном общекомандном зачёте Универсиады. В активе команды 98 медалей: 34 золотые, 35 серебряных и 29 бронзовых.

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