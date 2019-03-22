Бобслеист Белугин получил двухлетнюю дисквалификацию за допинг на ОИ в Сочи

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) на два года дисквалифицировала российского биатлониста Максима Белугина за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС. Отстранение спортсмена действует с 8 июня 2017 года, соответственно, уже ближайшим летом он сможет принимать участие в международных стартах.



«Будет ли Максим продолжать карьеру после отбытия наказания, которое завершится 7 июня? Думаю, да. Именно поэтому он согласился с IBSF. Но возвращение в сборную будет зависеть от того, сумеет ли он набрать форму», – заявил представитель Федерации бобслея России Сергей Пархоменко.



Стоит отметить, что допинг в крови Белугина был выявлен во время его участия в Олимпийских играл – 2014 в Сочи. Там он был членом экипажа боба-четверки вместе с Александром Касьяновым, Ильвиром Хузиным и Алексеем Пушкаревым. Все три напарника Максима ранее были дисквалифицированы до конца 2020 года.



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