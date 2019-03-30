Исинбаева поддержала правила IAAF о контроле уровня тестостерона в крови

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, член Международного олимпийского комитета (МОК) Елена Исинбаева поддержала Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) в вопросе введения правила в отношении спортсменок с повышенным уровнем тестостерона в крови.



Ассоциация планирует предъявлять к таким легкоатлеткам специальные требования и допускать к соревнованиям лишь при определённом уровне этого гормона в организме.



«Правила должны существовать для всех, не должно быть никаких исключений или уступок. В противном случае мы не сможем говорить о честной конкуренции. Девушки с более низким уровнем тестостерона имеют минимальные шансы на победу. Именно поэтому правила, предложенные IAAF, должны применяться ко всем, включая спортсменов с биологической спецификой.



Никто не собирается ущемлять их право на участие в соревнованиях, но они должны понимать, что у них есть огромное преимущество», — цитирует Исинбаеву Inside The Games.

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