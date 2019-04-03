Российские кёрлингисты победили китайцев и проиграли итальянцам на ЧМ-2019

Мужская сборная России по кёрлингу в своём шестом матче группового раунда чемпионата мира, который проходит в Летбридже (Канада), обыграла команду Китая со счётом 7:1. За команду России выступают Сергей Глухов (скип), Артур Али, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Евгений Климов.

В седьмом туре россияне проиграли итальянцам со счётом 3:5.

Ранее россияне уступили шотландцам (2:8), канадцам (3:11), швейцарцам (7:9) и американцам (3:10). Помимо выигрыша у Китая в активе мужской сборной России победа над Южной Кореей (6:4). Следующим соперником россиян будет команда Швеции.

Сборная России занимает девятое место в турнирной таблице.

Лучшим результатом мужской сборной России на чемпионатах мира является девятое место на мировом первенстве 2018 года.