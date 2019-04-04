Траньков – о деле Кокорина и Мамаева: мои прегрешения тянут на пожизненное

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал ход уголовного дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.



«Блин, молчал по Кокорину и Мамаеву. Но сейчас вдруг подумал, что мои прегрешения прошлые на пожизненное тянут (с таким судом гуманным, как у нас)… стало страшновато даже», – написал Траньков в своём «твиттере».



Напомним, вчера, 3 апреля, Кокорину и Мамаеву продлили срок ареста до 25 сентября.



Кокорин вместе с братом Кириллом, полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и другом Александром Протасовицким находятся под стражей с 11 октября из-за участия в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали три человека. При этом ранее арест молодых людей уже несколько раз продлевали. Первоначально он был рассчитан до 8 декабря.

Пополневший Кокорин и жёны в ожидании. Главные фото из суда