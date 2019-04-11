Валиев: что можно делать в селе? Либо народные танцы, либо борьба

Российский борец вольного стиля Владислав Валиев прокомментировал завоевание золотой медали на чемпионате Европы в Румынии. В финальном поединке в весовой категории до 86 кг он победил молдаванина Петра Янулова — 4:0.

«Прежде всего я хочу сказать спасибо тренерскому штабу и главному тренеру Дзамболату Тедееву. Дали шанс, поставили на Европу — и на сегодня это моя самая весомая победа. Но это только начало — уже в голове у меня чемпионат России. Чемпион — есть чемпион. И первое место ни с чем не сравнится. Но копилку медалей будем расширять.



Я мог остаться танцором? Надо заниматься борьбой. На самом деле, я и пошутил тогда, что танцором бы стал, если бы не борьба. Хотя доля правды в этом есть: что можно делать в селе? Либо заняться народными танцами, либо борьбой. Я успел побывать и в одной, и в другой секции.



Я уже всё забыл. Но если вдруг выиграю Олимпиаду — станцую! Любой горец должен уметь танцевать! Да и скажу так: любой олимпийский чемпион с Кавказа вам отлично станцует — это сто процентов!



Думал, что в финал выйдет Фатих Эрдин из Турции, но он попался на туше Петру Янулову. А в финале тренера дали установку набрать не меньше четырёх баллов», — цитирует Валиева официальный сайт ФСБР.



Валиев также прокомментировал критику со стороны тренера Анатолия Маргиева.



«Если ты не выиграл с запасом в 10 баллов — Хазбиевич будет „наезжать“. Это нормально. Он нереальный тренер. Знаете, в 2014 году, помню, Сослан Рамонов заболел, толком не тренировался, а Хазбиевич говорит: он Россию выиграет. Анатолий Хазбиевич сказал Рамонову: ты не поедешь в Якутск, лечись. Психологически его разгрузил. Осталась неделя, и он говорит: ладно, поехали. Но я помню, как он сказал, что он Россию выиграет… Сос выиграл. А Хазбиевич… Экстрасенс, что ли?! Большое ему спасибо, и всем моим личным тренерам — и Казбеку Дедегкаеву, и Хетагу Гозюмову, и всем тренерам сборной России», — сказал Валиев.