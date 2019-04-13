Кабалоев: почему выиграл финал досрочно? Просто настроился

Российский борец греко-римского стиля Виталий Кабалоев прокомментировал досрочную победу в финальной схватке чемпионата Европы над румыном Флорином Титой. Кабалоев выиграл на туше с итоговым со счётом 11:0.

«Почему такой прогресс? Просто хочу выигрывать. Ожидал ли, что финал завершится досрочно? Настроился просто, так получилось. Тренеры говорили, что надо быть уверенным, не идти в захваты, вести свою борьбу. С братом общался, сказал мне, чтобы не расслаблялся и шёл вперёд», — передаёт слова Кабалоева корреспондент «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.

Также 13 апреля в финальной схватке весовой категории до 77 кг будет бороться россиянин Роман Власов, а Сергей Семёнов (до 130 кг) сразится за бронзовую медаль.