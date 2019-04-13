Власов: глаз затёк сильнее, чем обычно? Это мешало, да

Российский борец греко-римского стиля Роман Власов прокомментировал досрочную победу в финале чемпионата Европы в Бухаресте. В решающей схватке весовой категории до 77 кг Власов за минуту одолел немца Роланда Шварца.



«Легко никогда не бывает на таких стартах, быстрая подготовка дала о себе знать, но главный старт года впереди. На сегодняшний момент формой довольны. Рад, что всё получилось. Каждый этап важен, что домашний чемпионат, что Европа. С каждым стартом входишь в сезон. Главный старт у нас — чемпионат мира, к которому надо подойти на пике формы.



Глаз затёк сильнее, чем обычно? Это мешало, да. Какие только меры ни принимали, вазелином мазали, но ничего не помогает. Будем дальше искать варианты. С каждой схваткой всё больше и больше опухает, поэтому приходится перевязывать. Получил удар от того же хорвата, что и на Олимпиаде. Сегодня была принципиальная схватка, настраивался на соперника. Нужно было расставить все точки сегодня», — передаёт слова Власова корреспондент «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.

Власов одержал досрочную победу в финале ЧЕ по греко-римской борьбе