Солдатова: в погоне за «рисками» не остаётся времени на красоту

Трёхкратная чемпионка мира в команде (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), россиянка Александра Солдатова разделяет мнение, что новые правила художественной гимнастики делают акцент на мастерстве, в ущерб грации и артистичности.

«Для того чтобы выигрывать сейчас, нужно иметь очень большой набор «рисков», того, что связано с предметом. Быть в погоне за суммой баллов, а в такой ситуации не остаётся времени на красоту. Часто хочется, например, рукой красивое движение сделать, взгляд. А на это просто нет времени, говорят «быстрее!» Чувствую, что когда делаю программу, не всегда могу себя показать полностью. А нужно действовать быстрее. Иногда поэтому и проигрываю, потому что хочу показать больше эмоций и не успеваю доделать два элемента. Из-за этого получается, что выступление чистое, красивое, а оценка невысокая.

Сложно ли привыкнуть? Возможно. Мы над этим и работаем с Ириной Александровной, чтобы соединить красоту и предметы», — приводит слова Солдатовой РИА Новости.

На этапе Кубка мира в Ташкенте Солдатова завоевала 4 из 5 возможных золотых медалей.