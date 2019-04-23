О'Салливан назвал болезнь главной причиной сенсационного поражения на ЧМ

Англичанин Ронни О'Салливан не сумел пробиться во второй раунд чемпионат мира в Шеффилде, сенсационно проиграв 23-летнему соотечественнику — Джеймсу Кэхиллу. После матча он назвал главной причиной неудачи затянувшуюся болезнь.



«Чувствовал недомогание последние несколько недель. Даже сейчас у меня тяжесть в конечностях. Ощущаю себя совершенно разбитым и истощённым. Весь матч мне пришлось стараться просто не отключиться.



Играя тут, вы должны чувствовать себя хорошо и морально, и физически. Не ожидал, что особо преуспею, но приехал на чемпионат мира, чтобы сделать всё возможное.



Я пытался держаться и старался победить, сохраняя надежду, что смогу восстановиться за несколько дней отдыха потом. Но ничего не получилось», — цитирует О'Салливана Reuters.



43-летний снукерист также отдал должное Кэхиллу, признав его победу заслуженной.



«Он попал на чемпионат мира и сыграл великолепно. Джеймс хорошо справился с давлением», — добавил пятикратный чемпион мира по снукеру.

О'Салливан сенсационно проиграл любителю на чемпионате мира по снукеру