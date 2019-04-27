Кузнецов и Шлейхер показали 4-й результат в прыжках в воду на этапе в Канаде

Россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер стали четвёртыми в синхронных прыжках в воду с трёхметрового трамплина на этапе Мировой серии в Монреале (Канада). Они получили от судей 416,13 балла.
Первое место заняли представители Китая Цао Юань и Се Сыи (457,14). Серебро выиграли Роммель Пачеко и Яхир Окампо из Мексики (433,02). Тройку призёров замкнули американцы Эндрю Капобьянко и Майк Хиксон (416,49).
У женщин в аналогичной дисциплине россиянки Кристина Ильиных и Мария Полякова (287,10) стали пятыми.
Этап Мировой серии. Монреаль, Канада
Синхронные прыжки с трамплина. Мужчины
1. Цао Юань/Се Сыи (Китай) — 457,14
2. Роммель Пачеко/Яхир Окампо (Мексика) — 433,02
3. Эндрю Капобьянко/Майк Хиксон (США) — 416,49
4. Евгений Кузнецов/Никита Шлейхер (Россия) — 416,13.