Тимошинина и Шлейхер выиграли бронзу в прыжках в воду с вышки на этапе в Канаде

Россияне Юлия Тимошинина и Никита Шлейхер показали третий результат в смешанных соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с вышки на третьем этапе Мировой серии в Монреале (Канада). Спортсмены получили от судей 310,08 балла.

Победу одержали Сы Яцзе и Лянь Цзюньцзе из Китая (342,21). Вторыми стали представители КНДР Чо Джин Ми и Хён Мён Иль (320,10).

В мужских соревнованиях по прыжкам с трёхметрового трамплина россиянин Евгений Кузнецов остановился в шаге от пьедестала почёта, заняв четвёртое место (458,85).

Этап в Монреале завершится 29 апреля. Следующий этап Мировой серии по прыжкам в воду примет Казань. Турнир состоится с 10 по 12 мая.

Этап Мировой серии. Монреаль, Канада

Синхронные прыжки с вышки. Смешанные соревнования



1. Сы Яцзе/Лянь Цзюньцзе (Китай) — 342,21

2. Чо Джин Ми/Хён Мён Иль (КНДР) — 320,10

3. Юлия Тимошинина/Никита Шлейхер (Россия) — 310,08.

