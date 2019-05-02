Президент IAAF: мы очень благодарны CAS за такое решение по Семене

Президент Международной федерации легкоатлетических ассоциаций Себастьян Коэ прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда по делу южноафриканской бегуньи Кастер Семени.

CAS отклонил апелляцию двукратной олимпийской чемпионки, которая выступала против введения правила IAAF, по которому спортсменки с повышенным уровнем тестостерона смогут соревноваться на турнирах под эгидой IAAF только в том случае, если будут принимать специальные препараты, предназначенные для снижения уровня гормона.

«Это очень простой ответ для любой спортивной ассоциации. В лёгкой атлетике есть две классификации — по возрасту и полу. Мы отчаянно стараемся защитить обе. Мы очень благодарны CAS за поддержание данного принципа», — приводит слова Коэ Reuters.

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