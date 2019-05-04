Президент МОК: как человек, сочувствую Семене, но мы уважаем решение CAS

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что сочувствует южноафриканской спортсменке Кастер Семене в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS), который отклонил апелляцию легкоатлетки относительно новых правил допуска к соревнованиям.

«Могу сказать, что МОК уважает решение CAS, но, как человек, я сочувствую Семене. Это очень сложная проблема. Тут идёт речь о научной и этической составляющей, о влиянии на „фэйр-плей“, так что ситуация крайне деликатная. В олимпийском спорте все равны, независимо от расы, пола, сексуальной ориентации, культурного происхождения или политических убеждений. Поэтому мы решительно выступаем против любой дискриминации», — цитирует Баха AP.

Ранее Семеня выступила против решения IAAF ввести правила, ограничивающие максимально допустимый уровень тестостерона в организме спортсменок. Однако Спортивный арбитражный суд (CAS) отказался удовлетворить её иск, правила вступят в силу 8 мая и будут обязательны для допуска к чемпионату мира – 2019.



Семеня может обжаловать решение CAS в течение 30 дней. 28-летняя спортсменка является двукратной победительницей Олимпийских игр и двукратной чемпионкой мира в беге на 800 метров.

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