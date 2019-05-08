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Алекберов: «Газпром-Югра» очень плохо подготовился к плей-офф

Алекберов: «Газпром-Югра» очень плохо подготовился к плей-офф
Другие / Мини-футбол

Главный тренер команды «Газпром-Югра» Темур Алекберов прокомментировал поражение в четвертьфинальной серии чемпионата России по мини-футболу от «Новой генерации» из Сыктывкара — 1-3. «Газпром-Югра» досрочно сложил полномочия действующего чемпиона России.

«Невозможно случайно выиграть три матча. Я думаю, что если взять серию в целом, то, конечно, «Новая генерация» заслужила свой выход. Можно много говорить о забитых, не забитых мячах, удаче, неудаче, но в целом если взять по игре, то соперник очень хотел, очень старался, был сплочён, был единен. Мы, конечно, очень плохо подготовились к плей-офф. Явно было видно, что нам явно не хватает ни сил, ни желания. Я думаю, что всё закономерно. Поздравляю «Новую генерацию», это действительно они заслужили по праву», — приводит слова Алекберова пресс-служба АМФР.

«Новая генерация» вышла в полуфинал ЧР по мини-футболу, обыграв «Газпром-Югру»
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